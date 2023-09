15 Stunden Livemusik im Strohpark

Mit viel Musik geht der Schwenninger Jubiläumsstrohpark ins zweite sonnige Wochenende. Am Samstag, 9. September, wirtet die Ortsgruppe im Schwäbischen Albverein und präsentiert ab 15 Uhr das Heuberger Musikerduo Arnold und Peter. Auch im Strohzelt in Schwenningen ist das Mitsingen erlaubt und sogar erwünscht. Am Sonntag feiert dann der Musikverein Schwenningen ab 11 Uhr sein jährliches Musikfest. Als Gastkapellen kommen die Musikvereine aus Wilhelmsdorf/Esenhausen, Bärenthal und Königsheim zu ihren Auftritten.