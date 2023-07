Schwäbischer Albverein Ortsgruppe Gammertingen

Die diesjährige Hochgebirgstour führte elf Wanderer im Alter von 11 bis 72 Jahren ins Lechtal. Am Freitag starteten wir vom Parkplatz in Stockach das Sulztal hoch. Zunächst führte der Weg durch mehrere beeindruckende Tunnel, die aus dem Fels gehauen und teilweise mit Aussichtsfenstern versehen waren zur Sulzalm, wo wir uns auf 1.465 Höhenmeter eine kurze Einkehr gönnten. Bis hierher war der Weg an diesem heißen Tag meist schattig und stieg danach in voller Sonne steil an, teils durch Geröll, später in engen und steilen Serpentinen zur Frederic–Simms–Hütte auf 2004 Metern. Alle waren froh, diese Anstrengung an dem heißen Tag geschafft zu haben. Bei gutem Essen im Abendsonnenschein vor der Hütte mit grandioser Sicht auf die umliegenden Berge und danach einem gemütlichen Hüttenabend ließen wir den Tag ausklingen.

Nach mehr oder weniger Nachtruhe im Massenlager begaben wir uns am nächsten Tag sehr frühzeitig und bei noch angenehmer Temperatur auf einen weiteren steilen Anstieg und danach über mehrere Geröllrinnen einen Hang entlang mit herrlichem Ausblick auf den See im unten liegenden Kar. Durchs Klämmle, einer schluchtartigen Rinne, die mit Stahlseilen gesichert ist, waren dann unsere Kletterkünste am Fels gefragt. Durch lawinengeprägte Landschaft und nach Querung mehrere Rinnen und teils ausgesetztem Weg am Fels entlang erreichten wir schließlich den Sattel oberhalb vom Kaiserjochhaus. Aufstieg an diesem Tag 1263 Höhenmeter, Abstieg 949 Höhenmeter. Ein paar Unermüdliche erklommen noch ohne Gepäck den Malatschkopf. Den Abend ließen wir wieder bei köstlichem, vom Hüttenwirt hervorragend zubereiteten Essen und anschließendem gemütlichen Beisammensein ausklingen, während der Wind um das 2310 Meter hoch gelegene Kaiserjochhaus pfiff.

Früh am nächsten Morgen begann der steile Abstieg durch herrlich blühende Hänge voller Alpenrosen und anderer üppiger Alpenflora hinunter zur Alpe Kaisers. Nach kurzer Einkehr ging es dann dem plätschernden Bergbach entlang bis zum Edelweißhaus in Kaisers, von wo wir dann die Heimfahrt antraten.

Das Schöne an den letzten Bergtouren ist, dass wieder neue und jüngere Wanderer zu uns fanden und wir somit neue Mitglieder für den Verein gewinnen konnten, denn die älteren Jahrgänge können sich leider nicht mehr auf solch anspruchsvolle Touren begeben.