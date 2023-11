Schwäbischer Albverein erkundet historische Donaustädte

Am Sonntag, dem 19. November veranstaltete der Schwäbische Albverein Scheer eine Stadtführung in der Donaustadt Riedlingen. Dies ist seit Jahren ein Programmpunkt in unseren Wander und Veranstaltungsplan. Nicht nur die Kelten und Römer schätzen die Lage auf einem kleinen Hügel an der Donau. Die Stadt ist schon um sehr früh, erstmals um 835, erwähnt worden. Durch die Grafen von Veringen um 1250 gegründet und auch an die Habsburger verkauft. Und war somit eine der fünf Vorderösterreichischen Donaustädten. Mit dem Auto fährt man meistens an der Stadt vorbei, ohne zu wissen, was es alles in den Mauern der Stadt zu entdecken gibt. So ist Riedlingen für die Wanderfreunde aus Scheer ein Besuch bei der letzten Wanderung 2023 wert. Bei dem Streifzug durch die Stadt, mit den vielen Fachwerkgebäuden und engen Gassen, alten Adelsitzen, Reste von der Wehrhaft Stadtmauer und Zeugnissen von Kirchen und Kirchengeschichte und auch Brunnen. In der Städtischen Galerie zum Heiligen Geist besuchten wir noch eine Ausstellung von bedeuteten Riedlingen Künstler. Auch eine Kaffeepause in einem Café war vorgesehen. Am Amtshaus des Klosters von Heiligkreuztal mit seiner gemalten Fassade vorbeigingen wir in das Feuerwehrmuseum. Auf dem Weg zum Auto bei der Stadthalle betrachteten wir den Hochwasser Stand der Donau. Ein großer Baum kam angeschwommen und durch die starke Strömung war er auch gleich wieder weg. Nach den Regentagen hatten wieder mal Glück mit dem Wetter auf der Städtetour.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.