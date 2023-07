Schulung für Angehörige Demenzerkrankter

Die Seminarreihe „Hilfe beim Helfen“ wurde initiiert von der Alzheimer Gesellschaft Baden–Württemberg und der BARMER Pflegekasse. Sie richtet sich an pflegende Angehörige und Bekannte von Menschen mit Demenz. Eine Teilnahme ist für Versicherte aller Pflegekassen kostenfrei. Referentin Carmen Seifert hat dazu in die Räume vom Betreuungsdienst Sekunda–Beratungsstelle in Krauchenwies eingeladen. An sieben Terminen wurde umfassend über das Thema Demenz informiert. Auch rechtliche Aspekte wurden angesprochen.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.