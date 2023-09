Schulleiterin feierte 40-jähriges Dienstjubiläum

Im Rahmen einer kleinen Feierstunde im Beisein der Schülerinnen und Schüler, des Kollegiums und aller Mitarbeitenden überreichte Konrektor Joachim Mangold die Dankesurkunde des Landes Baden-Württembergs an die Schulleiterin der Fidelisschule, Sonderschulrektorin Monika Tilch-Fuchs, zu ihrem 40-jährigen Dienstjubiläum.

Die Jubilarin kann auf viele erfolgreiche Projekte in ihrer vier Jahrzehnte währenden beruflichen Tätigkeit blicken. Ihre erste Stelle trat Monika Tilch-Fuchs in Mariaberg als Sonderschullehrerin an. 1994 wechselte sie als Konrektorin an die Fidelisschule in Sigmaringen, in der sie ihre berufliche Heimat fand. Seit 2001 als Rektorin tätig, initiierte sie viele wichtige Projekte der Schulentwicklung und wirkt maßgeblich an der erfolgreichen Umsetzung mit. So wurden unter anderem die Entwicklung eines Leitbildes unter Einbeziehung aller am Schulleben Beteiligten sowie die Implementierung neuer Bildungspläne und die Digitalisierung unter ihrer Leitung erfolgreich umgesetzt.

Neben allen organisatorischen und konzeptionellen Aufgaben bestimmt das Wohlergehen der Schülerinnen und Schüler nach wie vor ihre Arbeit und ist Monika Tilch-Fuchs eine tägliche Herzensangelegenheit.