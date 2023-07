Am Freitag, 14. Juli, fand das Schulfest der Grundschule Feldhausen statt.

Die Flötengruppe begrüßt in der festlich geschmückten und vollbesetzten Festhalle die Gäste mit den zwei Liedern „Hänschen klein“ und „summ, summ, summ“. Anschließend führten die Schülerinnen und Schüler das Musical „Löwenmutig & Tigerstark“ auf.

In dem Musical geht es um Mut, Freundschaft, Angstüberwindung, Selbstvertrauen und was es heißt, das „Richtige“ zu tun. Im Mittelpunkt der Geschichte steht Lana Löwe, die anders als der Rest ihrer großen Löwenfamilie ist. Sie ist sehr ängstlich und besitzt keinen Löwenmut. Ganz anders ist ihre beste Freundin Tilly. Sie ist ein sehr selbstbewusster, frecher Tiger, der so manchen Unsinn ausheckt. Und so, wie Tilly felsenfest zu ihrer ängstlichen Löwenfreundin Lana steht, ist sie auch felsenfest davon überzeugt, dass auch in Lana ein wenig Löwenmut schlummert.

Das Musical wurde durch den Schulchor unter der Leitung von Olena Borets musikalisch umrahmt. Die Lieder wie zum Beispiel „Wo wohnt der Mut“ oder „Das Richtige tun“ rissen das Publikum mit. Die Gäste waren von dem Musical begeistert und klatschten Beifall. Die Schüler waren mit Begeisterung dabei und sangen und spielten ihre Rollen perfekt.

Im Anschluss an das Musical spielten die Viertklässler der Flötengruppe noch zwei Lieder. Danach wurden die Viertklässler mit einer kleinen Ansprache von Frau Gulde verabschiedet.

Nach dem offiziellen Teil in der Festhalle wurden die Eltern und Gäste vom Elternbeirat und Förderverein mit leckeren Wursten und Steaks verwöhnt. Herzlichen Dank an den Elternbeirat und Förderverein für die tolle Organisation und Bewirtung — es war ein rundum gelungenes Schulfest.