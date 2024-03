Schützenverein Burgweiler ehrt Mitglied für 40 Jahre

Beim Schützenverein Burgweiler 1925 e.V. konnte Vorsitzender Rudolf König rückblickend von reger Beteiligung an Wettkämpfen und von guten Ergebnissen bei der Jahreshauptversammlung berichten.

Rudi Wolfensberger holte zum zweiten Mal den Wanderpokal beim Seniorenschießen im Bodenseekreis mit einem Blattl Schuss 40. Teiler. Das erste Mal holte ihn Günther Schüle mit einem 29. Teiler im Jahr 2013. Das Seniorenschießen vom Altkreis Überlingen und vom Bodenseekreis hatte zum 43. Mal stattgefunden, es wird jährlich im Sommer ausgetragen.

Beim Herbstschießen in Konstanz erreichte in der Disziplin Luftgewehr Auflage offene Wettkampfklasse mit der Mannschaft Rudi Wolfensberger, Dieter Grünkemeier, Rudolf König den ersten Platz mit einem Gesamtergebnis von 874 Ringen und erhielten den Wanderpokal. Diesen holten sie zum 4. Mal hintereinander nach Burgweiler. An der Kreismeisterschaft in Konstanz erreichte Rudi Wolfensberger den 1. Platz mit dem Luftgewehr Auflage mit 307,8 Ringe in Zehntelwertung.

Besondere Auszeichnung mit Ehrenurkunde sowie Ehrennadel in Gold des Deutschen Schützenverbandes erhielt Gerhard Frick die auf 40-jährige Mitgliedschaft zurückblicken lässt. Vom Schützenverein bekam er eine Ehrenurkunde mit Weinpräsent für die vielen Vereinstätigkeiten in all den Jahren die Gerhard geleistet hat. Rudolf König gratulierte ihm und bedankte sich im Namen der Vorstandshaft recht herzlich.

Der Vorstand bedankte sich bei Ortsvorsteher Matthias Seitz der die Entlastung des Kassiers und der Vorstandshaft vornahm und der Dorfgemeinschaft für die Bewirtung.