Meine Heimat

Schülerin beim Vorlese–Landesentscheid

Sigmaringen / Lesedauer: 1 min

Verena Brodmann (Mitte) siegte im Vorlesewettbewerb des deutschen Buchhandels nicht nur beim Kreisentscheid Nord in der Stadtbibliothek. Auch im folgenden Bezirksentscheid in Tübingen, in dem sie den Kreis Sigmaringen vertrat, konnte sie die Fachjury von ihrem Können überzeugen und erklomm damit die nächste Stufe: den Landesentscheid für Baden–Württemberg in Stuttgart.