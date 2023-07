Schüler werden zu Radhelden

Am 20. Juli verwandelte sich das Außengelände der Bilharzschule Sigmaringen in einen großen Fahrradparcours. Johann Krämer vom Württembergischen Radsportverband reiste bereits um 6.30 Uhr an, um die acht Stationen für den Radheldentag aufzubauen und die zahlreichen Helfer aus der Elternschaft einzuweisen.

Um den aufgebauten Parcours bewältigen zu können, brachten alle Grundschulkinder an diesem Morgen ihr Fahrrad oder ihren Roller und einen Fahrradhelm mit. Ab 8.30 Uhr hatten sie dann die Gelegenheit, ihr Können an den acht Stationen auf dem Rad unter Beweis zu stellen, zu erproben und auszubauen. Eine der Stationen, an der mit dem Fahrrad über eine Wippe gefahren werden musste, sorgte bei den Kindern für besondere Gänsehautmomente. Am Ende dieses erfolgreichen Fahrradaktionstages durften sich alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen stolz RadheldInnen nennen.