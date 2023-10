Schüler des Reinhold-Frank-Schulzentrums tauchen ein

In einer spannenden und lehrreichen Veranstaltung hatten die Schülerinnen und Schüler der Lerngruppen 9a und 9b des Reinhold-Frank-Schulzentrums kürzlich die Möglichkeit, einen aufschlussreichen Einblick in die vielfältige Welt der MINT-Berufe zu erhalten. Dank des Bildungsnetzwerks Coaching4Future konnten die Schülerinnen und Schüler ihre Neugier stillen und Einblicke in Berufsfelder aus Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik gewinnen.

Das Bildungsnetzwerk Coaching4Future ist bekannt für seine engagierten Präsentationen und Workshops, die Schülerinnen und Schülern helfen, eine Vorstellung von den beruflichen Möglichkeiten im Bereich der MINT-Fächer zu entwickeln. Die Schülerinnen und Schüler hatten die Gelegenheit, von erfahrenen Expertinnen zu lernen, die ihnen die Faszination und Bedeutung von MINT-Berufen näherbrachten.

Der Höhepunkt des Tages war zweifelsohne das interaktive Exit-Game am Nachmittag. In Gruppen aufgeteilt, konnten die Schüler ihr neu erworbenes Wissen anwenden, um knifflige Rätsel zu lösen und verschiedene Aufgaben zu bewältigen. Dies förderte nicht nur den Teamgeist, sondern half den Schülerinnen und Schülern auch dabei, das Erlernte praktisch anzuwenden.

Sowohl Schülerinnen und Schüler als auch Lehrkräfte zeigen sich beeindruckt von der Veranstaltung. Das Bildungsnetzwerk Coaching4Future hat mit dieser Veranstaltung erneut bewiesen, wie wichtig es ist, Schülerinnen und Schülern frühzeitig Einblicke in MINT-Berufe zu gewähren.