„Schnupperpilgern“ um Sigmaringen herum

Auf zahlreiche Nachfrage hin schlug die Pilgerbegleiterin Doris Kurz aus Sigmaringen ein „Schnupperpilgern“ vor, das zwei Tage mit einer Übernachtung dauerte, vorzugsweise in und um Sigmaringen stattfand und Interessierte sachte an mehrtägige Pilgereien heranführte. Rund ein Dutzend Interessierte nahmen kürzlich an einem Freitagmorgen den Bus nach Veringenstadt, um von dort aus in Richtung Sigmaringen zurückzupilgern. Auf dem „Hohenzollerischen Jakobsweg“ ging es zu Fuß von Veringenstadt Richtung Donau. Nach einer kleinen Andacht mit Bruder Jakobus Kaffanke OSB pilgerte man nach Veringendorf und Jungnau. Dort gab Doris Kurz Tipps zur Ausrüstung und Organisation des Pilgerns. Weiter führte der Weg entlang der Lauchert, zuletzt hoch zum Nägelesfelsen und „Trimm-Dich-Pfad“. Abwärts in die Stadt Sigmaringen kamen wir zu schönen Aussichtspunkten auf die Stadt, das Schloss und die Donau. Abschluss war eine Rückschau auf den Tagesweg und das Singen des Pilgerliedes „Ultreia Santiago“ in der Stadtkirche St. Johann. Danach beendeten wir den ersten Pilgertag mit einem kühlen Bierchen auf dem Karlsplatz.

Am zweiten Pilgertag trafen wir uns gut ausgeruht um 9 Uhr wieder in der Stadtkirche Sigmaringen, einige vom Vortag und einige, die neu dazu kamen. Nach der Andacht führte uns der Weg im Schweigen der Donau entlang bis Laiz. Weiter ging es von dort nach Inzigkofen zum alten Kloster und durch den Park. So erreichten wir um die Mittagszeit Vilsingen, wo uns Familie Müller mit einem stärkenden Imbiss und kühlen Getränken gastfreundlich bewirtete. Anschließend redeten und diskutierten wir in der dortigen Kirche über Vorkommnisse während des Unterwegsseins auf dem Pilgerweg, wie Verletzungen und Wetterverhälnisse und wie man Abhilfe schaffen kann. In größter Hitze ging es der Straße entlang nach Engelswies, dabei kam der Regenschirm gerade recht als Sonnenschirm. Endlich im schattigen Wald eingetaucht, pilgerten wir entspannt weiter bis zu einer Hochebene, an Igelswies vorbei nach Meßkirch zum Tagesziel. In der St. Martinskirche hielt Br. Jakobus mit uns eine kleine Abschlussandacht und wir sangen wieder gemeinsam unser Ultreialied. Beim Zusammensitzen in der Fußgängerzone wurde gleich schon wieder nach einer Fortsetzung gefragt, was für das nächste Pilgerjahr ins Auge gefasst wurde.

Informationen gibt es über die Homepage www.via-beuronensis.de