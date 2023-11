Schleppjagd mit über 60 Reitern am 21. Oktober 2023

Der RFV Bad Saulgau veranstaltete zusammen mit der Familie Wetzel in Braunenweiler die diesjährige Herbstjagd. Beim Stelldichein wurden die Reiter/innen, Pferde, Hunde und die zahlreichen Zuschauer/innen von der Vorsitzenden Ines Roth mit einem Jagdgedicht begrüßt. Umrahmt wurde der Auftakt mit den festlichen Klängen des Fanfarenzuges. Danach ging es über Stock und Stein über eine herrliche Strecke mit 28 festen Hindernissen, die Kurt Wetzel mit seinem Team errichtet und herbstlich geschmückt hatte. Die Reiter mit ihren Pferden folgten den Jagdhunden der Frankenmeute in einem zügigen Tempo. Gerade das leicht regnerische Wetter machte die Jagd sehr schnell, denn die Hunde konnten unter diesen Verhältnissen den jeweiligen Fährten sehr gut folgen. Auf dem schönen Hof von Maria Unger in Bernhausen wurde eine kurze Rast eingelegt.

Zurück in Braunenweiler mussten sich dann die Reiter/innen einem „strengen“ Jagdgericht stellen. Alle Verfehlungen, wie Stürze oder nicht ordnungsgemäße Kleidung, wurden mit strengen Strafen, wie zum Beispiel Walzer Tanzen bestraft. Alle hatten sehr viel Spaß und es wurde ausgiebig gefeiert. Alle Beteiligten fiebern schon der nächsten Schleppjagd in 2025 entgegen.