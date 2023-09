Wissenschaftlerin spricht über Bodenschutz

Das Schloss Scheer öffnet am Samstag, 16. September, seine Türen für einen besonderen Vortrag. Die Agrarwissenschaftlerin Paula Brendel wird dort um 16.30 Uhr über das Thema „Bodenschutz“ sprechen.

Einen Tag zuvor wird in vielen Orten in Deutschland für mehr Klimagerechtigkeit demonstriert werden. Organisiert von Gruppen wie Fridays for Future, BUND oder Nabu werden die Teilnehmer eine besser Klimaschutz–Politik einfordern. Dass Dürren, Hochwasser– und Starkregenereignisse, wie wir sie in den vergangenen Jahren verstärkt erleben, auch damit zu tun haben, wie die Menschen mit dem Boden umgehen, ist Gegenstand des Vortrags.

Paula Brendel, die im Landratsamt Sigmaringen für die Bereiche Altlasten und Bodenschutz zuständig ist, wird aufzeigen, warum und in welchem Ausmaß der Boden als Lebensgrundlage unersetzbar und gefährdet ist. Sie wird erklären, was natürlicher Boden ist und wie er entsteht und darauf eingehen, was seine Gefährdung mit der Klimakrise zu tun hat. Im Anschluss an den Vortrag besteht die Möglichkeit zur Diskussion.

Da die Platzzahl begrenzt, werden Interessierte gebeten, sich per Mail an [email protected] oder [email protected] anzumelden. Treffpunkt ist dann am Samstag im Schlosshof.