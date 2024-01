Bislang hat außer dem Amtsinhaber Lothar Fischer noch keine weitere Person Interesse am Amt des Bürgermeisters der Stadt Scheer bekundet. Seit dem 9. Dezember vergangenen Jahres läuft die Bewerbungsfrist, eine weitere Bewerbung ist laut Stadtverwaltung aber nicht abgegeben worden.

Wann die Bewerbungsfrist endet

Eingereicht werden können Bewerbungen noch bis Montag, 22. Januar, um 18 Uhr. Dafür müssen Kandidaten neben einer Wählbarkeitsbescheinigung und einer eidesstattlichen Versicherung auch zehn Unterstützungsunterschriften von wahlberechtigten Personen beilegen.

Am 18. Februar wird gewählt

Die Bürgermeisterwahl in Scheer findet am Sonntag, 18. Februar statt, eine eventuelle Stichwahl am Sonntag, 10. März.

Lothar Fischer hatte im vergangenen Oktober verkündet, für eine zweite Amtszeit in Scheer zu kandidieren. Als wichtige Themen für die Stadt nannte er die Erschließung von Baugebieten, die Quartiersentwicklung im Stadtkern und die Stadthalle.

Mitte November machte der Bürgermeister dann überraschend öffentlich, an einem Tumor erkrankt zu sein. Er bat die Bürgerinnen und Bürger um Verständnis, dass er sich aufgrund der Therapie aus der Öffentlichkeit zurückziehe und keinen Wahlkampf betreiben könne. An seiner Kandidatur hält er aber weiterhin fest.