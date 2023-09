Warum das Einfamilienhaus wenig Zukunft hat

Tag für Tag werden in Deutschland rund 56 Hektar unbebauter Boden zu Wohn- oder Verkehrsfläche umgewidmet. Knapp die Hälfte davon wird laut Umweltbundesamt so versiegelt, dass der Boden seine Funktionen dauerhaft verliert. Wie wichtig ein sorgsamer Umgang mit natürlichen Böden für die Abwendung von Schäden durch Unwetter-Ereignisse, die Artenvielfalt und eine zukunftsfähige Versorgung mit Nahrungsmitteln aus der Landwirtschaft ist, hat die Agrarwissenschaftlerin Paula Brendel eindrücklich in einem Vortrag gezeigt, den sie am Samstag im Schloss Scheer gehalten hat.

Vortrag als Privatperson

Nicht nur, weil sie am Ende der Veranstaltung dazu einladen wird, den Volksantrag „Ländle leben lassen ‐ Flächenfraß stoppen“ verschiedener Umwelt- und Landwirtschaftsverbände zu unterstützen, weist die Referentin eingangs darauf hin, den Vortrag als Privatperson zu halten. „Ich stelle hier wissenschaftliche Erkenntnisse vor, die Agrarwissenschaftler in ganz Deutschland teilen“, sagt sie und betont aber im gleichen Atemzug, dass die daraus abgeleiteten Schlüsse und Handlungsanweisungen nicht zwangsweise die Meinung des Landkreises Sigmaringen widerspiegeln, bei dem sie als Sachbearbeiterin für Altlasten und Bodenschutz angestellt sei.

Erste Veranstaltung in Zimmer 86

Rund ein dutzend Interessierte waren der Einladung der Eigentümerfamilie ins Schloss Scheer gefolgt. Markolf Hoffmann begrüßte die Gäste im Innehof und führte sie anschießend ins sogenannte Zimmer 86. Der Raum ist im Stil des 12. Jahrhunderts renoviert worden und diente am Samstag zum ersten Mal als Veranstaltungsort mit einer ganz besonderen Atmosphäre.

So viele Mikroorganismen leben in einem Kubikdezimeter

Paula Brendel brachte die Anwesenden zunächst auf einen gemeinsamen Stand, was die Funktionen eines natürlichen Bodens als Lebensgrundlage angeht. So dient ein Kubikdezimeter als Lebensraum für rund zehn Milliarden Mikroorganismen, der Boden speichert Wasser und gibt mit seinen Zwischenräumen Pflanzen Halt. In Deutschland speichert der Boden doppelt so viel Kohlenstoff wie der vorhandene Baumbestand.

Wertvolle Maßnahmen

„Die Bildung einer ein Meter starken Humusschicht dauert etwa 10.000 Jahre“, sagte Brendel. „Sie zu zerstören, abzutragen oder zuzubetonieren geht viel schneller.“ Seit der Industrialisierung steige der Flächenverbrauch rasant, Wetterextreme wie Starkregen nehmen zu und verstärken die Bodenerosion. Maßnahmen, um die diese Entwicklung abzubremsen oder ihr entgegen zu wirken gäbe es zu genüge: Landwirte müssten auf eine angepasste Fruchtfolge achten, Flächen auch mal quer zur Hanglage bewirtschaften und an für Starkregen und Hochwasser kritischen Standorten keinen Mais anbauen. Wälle und Gräben könnten unterstützen, ebenso das Einbringen von tiefer wurzelnden Gräsern wie etwa Luzerne, die den Boden halten.

Diskussion mit Publikum

Wie die immer weiter fortschreitende Versiegelung von Flächen aufgehalten werden kann, war Schwerpunkt der anschließenden Diskussion mit den Zuhörern. „Eine effiziente Bebauung sieht deutlich mehr Mehrfamilien- oder Mehrgenerationenhäuser vor und muss Lösungen für riesige Industriegebiete mit großen Parkplatzflächen finden“, sagte Paula Brendel. Noch immer würden auch im Landkreis Sigmaringen neue Baugebiete so ausgewiesen, dass an der Ortsrandlage hauptsächlich Einfamilienhäuser entstehen.

Effizientere Entwicklung von Bauland

Die Anwesenden waren sich in diesem Punkt einig, dass das Umdenken einmal in den Köpfen der jungen Familien stattfinden muss, deren Ziel immer noch zu oft das Eigenheim im Grünen sei. Andererseits müssten die Gemeindeverwaltungen und Gemeinderäte bei der Planung neuer Wohngebiete flächensparender und nachhaltiger denken und noch mehr auf Innenentwicklung setzen. „Man sieht aber auch, dass die meisten Menschen noch nicht so weit sind“, sagte Roland Hoheisel-Gruler und erinnerte an die vielen negativen Rückmeldungen, die der grüne Sigmaringer Stadtrat Gerhard Stumpp auf seinen Vorschlag erhalten habe, Senioren könnten ihre zu groß gewordenen Häuser jungen Familien zur Verfügung stellen.