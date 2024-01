Großverdiener können sich schon bald ihre Luxusvilla mit Blick auf die Alpen in Scheer bauen, für geld- und platzsparende Bauwillige gibt es im Ortsteil Heudorf die Möglichkeit Tiny-Häuser zu errichten. Der Gemeinderat Scheer hat die für die Erschließung der entsprechenden Bauplätze notwendigen Baumaßnahmen beschlossen. Ausgeschrieben werden soll schnellstmöglich, allerdings soll dafür zunächst die Genehmigung des Haushalts für 2024 durch das Landratsamt vorliegen.

Viel Geld für wenige Bauplätze

Es sind nur vier Bauplätze im Baugebiet „Heudorfer Kreuz Nord“ in Scheer, für deren Erschließung die Stadt tief in die Haushaltskasse greifen muss. Auch, wenn Ingenieur Uwe Koschmieder die im vergangenen Jahr angesetzten Kosten von rund 430.000 Euro für mittlerweile zu hoch gegriffen hält, weil das Hoch der Baubranche vorbei ist, wird sich die Erschließung mit rund 100 Euro pro Quadratmeter auf dem Bauplatzpreis niederschlagen.

Anfragen gab es schon

„Es werden vermutlich nicht die normalen Menschen aus Scheer sein, die sich einen solchen Bauplatz leisten können“, sagte Stadtrat Alexander Eisele, der diese Teilerschließung gern noch aufgeschoben hätte, um in seinen Augen wichtigere Dinge zu realisieren.

Rund 900 Quadratmeter groß sollen die Bauplätze werden, von denen aus man bei klarer Sicht bis zu den Alpen blicken kann. „Es sind beim Bürgermeister schon Anfragen aufgeschlagen, obwohl wir die Bauplätze noch nicht beworben haben“, antwortete Hauptamtsleiter Severin Schwarz auf eine Anfrage von Stadtrat Christoph Auer.

Hier können Tiny-Häuser stehen

Mit Bauplätzen für Tiny-Häuser will der Gemeinderäte ein Kontrastprogramm dazu in Heudorf anbieten. Die Anregung dazu kam von der stellvertretenden Bürgermeisterin Liane Schmid. „Das ist schon ein Wohntrend, den wir in unser Angebot aufnehmen sollten“, fand sie.

Nach einem Blick auf die Pläne zeigte Koschmieder auf, welche Bauplätze im künftigen Baugebiet „Klösterleweg“ geteilt und mit weiteren Wasser- und Kanalanschlüssen versehen werden können. Sollte es wider Erwarten keine Interessenten für den Bau von Tiny-Häusern geben, könnten die Grundstücke auch normal für Einfamilienhäuser vermarktet werden, so der Ingenieur. In Heudorf werden die Erschließungskosten auf rund 1,6 Millionen Euro geschätzt.