(mac) — Der Späh–Cup beginnt. Das Vorbereitungsturnier auf die neue, Mitte August beginnende Saison, zeigt den Klubs, wo sie stehen und liefert den Zuschauern und Fußballfans einen ersten Anhaltspunkt, wohin in der Saison 2023/2024 die Reise gehen könnte.

Das Teilnehmerfeld kommt zum ersten Mal seit Jahren nicht ausschließlich aus dem Bezirk Donau. Erstmals ist auch wieder ein Vertreter aus dem Südbadischen Verband dabei. Die U21 des SC Pfullendorf testet ihre Form gegen die Donau–Vertreter.

Und die Mannschaft, die von Armin Brutschin trainiert wird, hat die wohl härtere Gruppe erwischt. Der Bezirksligist des Badischen Bodensee — im vergangenen Jahr landete die Mannschaft als Aufsteiger auf Platz zwölf — muss am Donnerstag gegen den TSV Sigmaringendorf antreten. In diesem Spiel treffen die Pfullendorf gleich auf einige bestens bekannte Spieler wie zum Beispiel Joshua Menger.

Die weiteren Mannschaften dieser Gruppe sind der SV Langenenslingen und der Landesligaaufsteiger SV Hohentengen. Die Hohentengener haben eine wahre Traumsaison hinter sich. Titel–Triple: Meister der Bezirksliga Donau, Pokalsieger im Bezirk und Meister mit der zweiten Mannschaft. Und jetzt will die Mannschaft beim Comeback in Scheer als höchstklassige Mannschaft zurück auf den Späh–Cup–Thron.

Der SV Langenenslingen hat beim eigenen Blitzturnier zwar nur Rang vier belegt. Doch die neuen Trainer Thomas und Stefan Linder konnten ihre Mannschaft kennenlernen. In der vergangenen Saison gelang es der Mannschaft, sich nach dem Abstieg in der Liga zurechtzufinden und eine solide, sorgenfreie Runde zu spielen. So wie es der damalige Trainer und heutige Sportliche Leiter Alexander Failer immer angestrebt hatte.

Die zweite Vorrundengruppe wird vom Titelverteidiger FC Krauchenwies/Hausen/Göggingen angeführt, der im vergangenen Jahr im Finale den SV Bingen/Hitzkofen schlug. Beide treffen in diesem Jahr in der Vorrundenpartie am Donnerstag aufeinander. Zum Auftakt bekommt es die Elf von Trainer Jörg Schreyeck aber gleich mit dem härtesten Gruppengegner zu tun, dem Landesligaabsteiger und Rekordsieger in Scheer, dem FC Ostrach.

Die Mannschaft des neuen Trainer Andreas Pulz hat bislang in den Tests sehr unterschiedliche Ergebnisse erzielt. Beim Blitzturnier in Hohentengen erreichten die Zebras — nach einem Sieg im Halbfinale gegen Mengen — das Finale gegen den Verbandsligisten SC Pfullendorf, das sie erst in der Schlussphase verloren. Am vergangenen Wochenende gab es aber ein 1:3 gegen den A–Ligisten SV Braunenweiler.

Der SV Bingen–Hitzkofen schloss die vergangene Runde als Aufsteiger fast sensationell auf Rang vier der Kreisliga A 2 ab, sammelte 50 Punkte. Die Mannschaft von Markus Bednarek erwischte einen an den Ergebnissen gemessen durchwachsenen Start. Beim Alb–Lauchert–Pokal verpasste Bingen nur wegen des schlechteren Torverhältnisses das Halbfinale, wurde aber im Spiel um Platz fünf von der SGM Weithart/Rulfingen beim 0:5 ein bisschen „vermöbelt“.

Komplettiert wird die Gruppe vom Gastgeber SGM Scheer/Ennetach. Mit neuem Trainer — der verlorene Sohn Christian Lehr ist heimgekehrt — geht die Spielgemeinschaft in die neue Runde. Die Premiere zuletzt gelang. Die Mannschaft sicherte sich den Titel beim „kleinen Blitzturnier“ des SV Langenenslingen.

Von Donnerstag bis Samstag stehen die Vorrundenspiele an, am Sonntagvormittag folgen die Halbfinals und ab 14.45 Uhr die Finalspiele. Das Finale wird am Sonntag, um 16.45 Uhr angepfiffen.