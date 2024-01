Zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Autos ist es am Freitagnachmittag auf der B32 in der Ortsmitte von Scheer gekommen. Ein Citroen-Fahrer wollte laut Polizei gegen 15.40 Uhr aus der Donaustraße auf die Bundesstraße in Richtung Mengen abbiegen. Dabei übersah er offenbar eine aus Richtung der Donaubrücke mit Vorfahrt herannahende Audi-Fahrerin.

So hoch ist der Schaden

Beide Wagen stießen im Kreuzungsbereich zusammen. Verletzt wurde dabei niemand, der Sachschaden beträgt laut Schätzungen der Polizei etwa 5000 Euro pro Wagen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrtüchtig und mussten abgeschleppt werden.

Die Bundesstraße musste für die Unfallaufnahme nicht gesperrt werden, der Verkehr konnte vorsichtig um die Unfallstelle herumgeleitet werden.