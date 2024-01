Supermarktmitarbeiterin ist nebenher Bürgermeisterin

Die Heudorferin Liane Hildebrandt ist derzeit die Rathauschefin in Scheer. Die Stimmkönigin der Kommunalwahl im Jahr 2019 ist erste stellvertretende Bürgermeisterin und muss diese Funktion während der Krankheit von Lothar Fischer ausüben.

Tägliche Visite im Rathaus

Täglich hat sie Mails von Hauptamtsleiter Severin Schwarz in ihrem Postfach, nach ihrer Arbeit im Mengener Edeka-Center schaut sie täglich im Rathaus vorbei. „Das ist eine anspruchsvolle Aufgabe, denn wir wollen ja, dass die Prozesse auch in Abwesenheit des Bürgermeisters weiter vorangehen“, sagt sie. Termine teilt sie sich mit den anderen Stellvertretern auf, so habe Ursula Herla beispielsweise den Weihnachtsmarkt eröffnet.

So laufen die Sitzungen

Bei der Leitung der Gemeinderatssitzung wird Liane Hildebrandt ebenfalls von den Mitarbeitern der Stadtverwaltung unterstützt. „Außerdem arbeiten wir im Gremium als Team gut zusammen“, sagt sie. Das ist auch in der Sitzung am Montag deutlich geworden.

Obwohl Christoph Auer vor fünf Jahren selbst gern das Amt des stellvertretenden Bürgermeisters übernommen hätte, in geheimer Wahl aber unterlag, hatte er für die Sitzung eine Präsentation zur Entscheidung über die Abschaffung der unechten Teilortswahl vorbereitet und erklärte Vor- und Nachteile.

Wiederwahl in Aussicht

Dafür war ihm Liane Hildebrandt sichtlich dankbar. „Eine Heudorferin kommt bei der nächsten Wahl auf alle Fälle ins Gremium, ob es unechte Teilortswahl gibt oder nicht“, waren sich die Räte einig. „Das bist du, Lilli.“