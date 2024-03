Nach der guten Resonanz bei der Premiere wird es auch in diesem Jahr einen Späh Business Run entlang der Donau in Sigmaringen geben. Interessierte Läufer sollten sich schon jetzt den Donnerstag, 11. Juli, für diese Veranstaltung reservieren und am besten gleich im eigenen Unternehmen eine Gruppe bilden. Die Anmeldung ist ab dem 11. März im Internet möglich. Langstreckenläufer aufgepasst: Diesmal werden auch die Distanzen eines Zehn-Kilometer-Laufs und eines Halbmarathons angeboten.

Diesmal sind beim Späh Business Run insgesamt 1500 Läufer zugelassen. (Foto: Späh )

1. Welche Idee steckt hinter dem Event?

Bewegung, Gemeinschaft und das Engagement für einen guten Zweck sind die drei Säulen des Firmenlaufs. Arbeitskollegen finden sich in einer Laufgruppe zusammen und lassen den Tag nach dem Lauf gemeinsam auf dem Festplatz bei Musik, Getränken und Foodtrucks ausklingen.

„Das ist gut fürs Teambuilding und die Gesundheit“, sagt Chiara Walentin, die bei der Firma Späh in Scheer für das betriebliche Gesundheitsmanagement verantwortlich ist und mit einem insgesamt fünfköpfigen Team die Großveranstaltung organisiert.

2. Wie kam der Lauf an?

Die angebotenen 1000 Startplätze sind im vergangenen Jahr schnell vergeben worden. „Es waren ja viele große Firmen dabei, allein Zollern war mit 120 Läufern am Start“, sagt Späh-Geschäftsführer Dr. Wolfgang Hergeth.

„Das Wetter und die Stimmung waren super, es sind viel mehr Zuschauer gekommen als erwartet und aus unserer Sicht war der Tag sehr erfolgreich.“ Deshalb sei auch schnell klar gewesen, dass es eine Wiederholung geben soll.

Es können sich ab sofort Teams anmelden. (Foto: Peggy Meyer )

3. Was hat sich bewährt und wird beibehalten?

Der Austragungsort in Sigmaringen und die Strecke an der Donau eignen sich in den Augen der Veranstalter optimal. Auch das Anmeldeverfahren, die Nummernausgabe und die Zeitmessung über Chips in den Startnummern haben gut funktioniert.

Gruppen können wieder das Angebot nutzen, sich einheitliche Trikots zu bestellen. Ein Teil der Einnahmen aus den Startgebühren soll wieder gespendet werden.

Im vergangenen Jahr konnten 10.000 Euro an das Hospiz in Sigmaringen überreicht werden. „Jetzt wollen wir den Verein Hilfe für Behinderte und das Frauenbegegnungszentrum unterstützen“, verrät Patrick Hofmann vom Orga-Team.

4. Wo wird nachgebessert?

„Bei den Foodtrucks werden wir definitiv aufrüsten“, sagt Patrick Hofmann. „Da hat es im vergangenen Jahr doch recht lange Wartezeiten gegeben, weil die meisten recht zeitnah nach dem Lauf etwas essen wollten und so viele Zuschauer da waren.“

Es soll außerdem mit 1500 deutlich mehr Startplätze geben. Helfer seien genug dabei gewesen, neben rund 60 Mitarbeitern aus dem eigenen Unternehmen hätten sich noch zahlreiche Freiwillige gemeldet. „Die können wir noch etwas besser einteilen, zum Beispiel bei der Getränkeversorgung“, so Chiara Walentin.

5. Was ist neu?

Läufer können bei der Anmeldung zwischen drei Distanzen wählen. So will Späh auch ambitionierte Sportler ansprechen. Beim Fünf-Kilometer-Lauf sind wieder alle Teilnehmer willkommen, egal wie schnell sie unterwegs sind. „Wir hatten da auch Rollstuhlfahrer, Kinderwagen und Walker dabei“, sagt Wolfgang Hergeth. „Das soll auch so bleiben.“

Wer sich für den Zehn-Kilometer-Lauf entscheidet, muss die Runde entlang der Donau zweimal absolvieren. Die Halbmarathon-Läufer passieren das Ziel dreimal außerhalb der Zeitmessung und absolvieren am Ende der vierten Runde noch einen kleinen Schlenker, um auf 21 Kilometer zu kommen.

„Weil es vom Ablauf und Aufwand her dann doch etwas komplizierter wird, bekommen wir Verstärkung von den Organisatoren des Sigmaringer Silvesterlaufs Peter Rigöl und Alex Paschke“, sagt Walentin. „Die haben da mehr Erfahrung und Man-Power.“

Anmeldungen sind ab sofort hier möglich.