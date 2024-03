Schulvortrag über Sexualität und sexuelle Gewalt

Innerhalb der Veranstaltungsreihe „ElefAnt - Eltern erfahren Antworten“ referiert Silvia Rauscher am Montag, 18. März, um 19 Uhr zum Thema „Überblick über die Sexualentwicklung von Kindern und wie schütze ich mein Kind vor sexuellen Übergriffen“ in der Gräfin-Monika-Schule, Kirchberg 8, in Scheer. Anmeldungen zu Teilnahme sind bis spätestens Freitag, 15. März, telefonisch unter 07572/1810 oder per Mail an: [email protected] erforderlich.

Rauscher ist Psychotherapeutin (HPG), Systemische Therapeutin (SG) und Komplex-systemische Traumatherapeutin (KST). Durch ihre 5-jährige Tätigkeit in einer Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche, die sexuelle Gewalt erfahren haben und die Arbeit in ihrer eigenen psychotherapeutischen Praxis bringt ist sie zu diesem Thema sehr viel Erfahrung mit, ist einer Vorschau des Veranstalters zu entnehmen.

Es macht sprachlos und betroffen: Immer öfter ist heute sexualisierte Gewalt ein Thema, allen voran in den Medien - und wer ein Kind hat, fragt sich unweigerlich: Wie kann ich es vor sexuellen Übergriffen schützen? Zum Glück gibt es hier einiges, was wir als Eltern, Lehrpersonal oder Erzieherinnen und Erzieher tun können. So können wir Kinder und Jugendliche stärken, für ihren Körper und ihre Gefühle sensibilisieren und so ihr Selbstvertrauen und Selbstbestimmungsrecht fördern. Wie? Das möchte ich im Gespräch mit Ihnen erarbeiten und vermitteln. Außerdem erwarten Sie hilfreiche Informationen rund um Sexualität und sexualisierte Gewalt. Wir sehen uns dabei Ihre Befürchtungen genauso an wie die Möglichkeiten, die wir haben, um Kinder zu stärken und sie dazu befähigen, reagieren und handeln zu können.