Schulbeginn an der Gräfin–Monika–Schule

Der Unterricht für die Schülerinnen und Schüler der Gräfin–Monika–Schule Scheer beginnt nach den Sommerferien am Montag, 11. September. Am ersten Schultag findet Klassenlehrerunterricht von 8.25 Uhr bis 11 Uhr für die Klassen 2, 3 und 4 statt. Dabei werden die aktuellen Stundenpläne ausgegeben. Ab Dienstag, 12. September, ist Unterricht nach Stundenplan.

Am ersten Schultag fahren die Busse ausnahmsweise zu den gesonderten Anfangs– und Endzeiten. Im Falle von Betreuungsbedarf in der Verlässlichen Grundschule oder der Ganztagesbetreuung bereits am ersten Schultag, informieren die Eltern die Schule bitte bis spätestens Freitag, 8. September, telefonisch unter 07572/1810 (AB), damit das benötigte Personal und Mittagessen eingeplant werden kann.

Die Einschulungsfeier der neuen Erstklässler ist dann am Samstag, 16. September, ab 9.30 Uhr bei gutem Wetter auf dem Schulhof, bei schlechtem Wetter im Gemeindehaus. Informationen dazu erhalten die betroffenen Eltern noch am Elternabend der Klasse 1 am Mittwoch, 13. September, um 19 Uhr im Klassenzimmer (EG4).