Die Zahl der Kindergarten– und Krippenkinder in den beiden Einrichtungen in Scheer und Heudorf steigt. Wie Bürgermeister Lothar Fischer in der Gemeinderatssitzung am Montag mitteilte, werden zum Januar 2024 alle 20 Plätze in Heudorf belegt sein. Das weitere Vorgehen müsse Ende des Jahres besprochen werden. Akuten Handlungsbedarf sieht die Stadtverwaltung allerdings beim Familienzentrum Kinderhaus Sonnenschein. Hier soll zeitnah eine dritte Krippengruppe eingerichtet werden, um dem Bedarf gerecht zu werden. Der Gemeinderat sprach sich einstimmig auch für die damit verbundenen zusätzlichen zwei Personalstellen aus.

Für Betreuungsmöglichkeiten sorgen

Wer Bauplätze für Familien schafft und diese gern im Ort haben will, muss als Kommune auch für die passenden Betreuungsmöglichkeiten sorgen. Darin sind sich die Stadträte in Scheer einig. Dass die Nachfrage nach Krippenplätzen steigt, ist ein kreisweiter Trend. „Wenn eine Familie heute bauen will, müssen beide Elternteile arbeiten gehen“, brachte es Rätin Ursula Herla am Montag auf den Punkt. Die Einrichtung einer weiteren Krippe im Kinderhaus sei daher nur die logische Konsequenz, wenn man nicht wolle, dass die Kinder aus Scheer in anderen Gemeinden betreut werden — und die Stadt eine entsprechende Ausgleichszahlung leisten muss.

Bauliche Änderungen

Platz für die dritte Krippe kann im bestehenden Gebäude geschaffen werden, in dem die Holzständerwand zwischen dem Snozelraum und dem Elternsprechzimmer herausgenommen wird. „Auf den Snozelraum können wir notfalls verzichten, die Elterngespräche müssen dann am Nachmittag stattfinden, wenn der Raum nicht für die Krippengruppe genutzt wird“, erklärt Kinderhaus–Leiterin Iva Beck.

Welches Personal benötigt wird

Wird die Krippengruppe für zehn Kinder ab einem Jahr als Halbtagsgruppe mit maximal 30 Betreuungsstunden pro Woche etabliert, sind für den Betrieb zwei Personalstellen notwendig. Diese Kräfte müssen angestellt sein, bevor die notwendige Betriebserlaubnis eingeholt werden kann. Rechnet man die Personalkosten, die Elternbeiträge und die für die Krippenplätze anfallende Umlage aus dem Finanzausgleich gegeneinander auf, schlägt die Krippengruppe mit einem jährlichen Abmangel von 25.570 Euro zu Buche.

Für zwei Jahre befristet

Das Gremium einigte sich darauf, die Personalstellen zunächst für zwei Jahre zu befristen und die Entwicklung der Belegungszahlen abzuwarten. Gemeinsam mit Architekt Patrick Dorn will Bürgermeister Fischer nun einen Blick auf die Kosten der anfallenden Baumaßnahme werfen.