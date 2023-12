Projekt gelungen: 25 Akteure bieten ungewöhnliches Hörerlebnis

Wieder einmal hat Hans-Joachim Irmler vom Tonstudio Faust in Scheer ein Projekt präsentiert, das in keine der üblichen musikalischen Schubladen passt. Am vergangenen Samstag und am Sonntag war dieses ungewöhnliche Projekt im Studio in der ehemaligen Papierfabrik Scheer zu hören und zu erleben.

Ein spannendes Spektakel

Es war tatsächlich ein spannendes Spektakel in Kunst und Musik mit Akteuren aus nah und fern, Jung und Alt, die sich mit einem Part aus Johannes Brahms „Ein deutsches Requiem“ mit dessen Gedankenwelt um Vergänglichkeit und immerwährenden beschäftigten. Der Teil daraus „Denn alles Fleisch es ist wie Gras“ wurde hier bei dieser Veranstaltung eindrucksvoll aufgegriffen und vorgetragen. Silke Eberhard arrangierte mit Dorle Ferber zusammen dieses Stück neu, bei dem sich auch Scheermer Amateurmusiker, Sänger und Grundschüler der Gräfin-Monika-Schule einbrachten.

Es klingt auch mal schrill

Töne, Gesang und Geräusche, teilweise keiner Notenlinie zuzuordnen, mischten sich zusammen oder wurden einzeln vorgetragen und ergaben mitunter ein schräges und schrilles Tonbild. Die Besucher erlebten Silke Eberhard, Dorle Ferber, Friedrich Glorian, Hans Joachim Irmler, Thilo Kuhn, Julia Lenzmann und Monika Nuber; Mitglieder aus der Stadtkapelle Scheer, Schüler der Gräfin-Monika-Schule sowie engagierte Sängerinnen und Sänger aus Scheer und Umgebung in einer gemeinsamen Aufführung, die in mehreren Werkstatttagen zusammen erarbeitet wurde.

Eine musikalische Erlösung

Hatte der Philosoph doch in der Musik „Hoffnungsbilder gegen die Macht der stärksten Nicht-Utopie“ gefunden. Gegen diese Nicht-Utopie, den Tod, setzte Brahms seine musikalischen Bilder der Erlösung, des Trosts und der Freude - und weitete damit die Substanz christlicher Heilserwartung in die allgemein menschliche Idee der Hoffnung.

Improvisation steht im Mittelpunkt

Beim Konzert im Tonstudio Faust in Scheer wurden Profis und Amateure zusammengebracht. Die freie Improvisation um das Requiem von Brahms stand im Mittelpunkt des Konzertes. Es ging den Akteuren vorwiegend darum, viel Eigenes einzubringen. Dazu bastelten Kinder der Grundschule verschiedene Instrumente, um ihnen gewisse Töne zu entlocken, was dem Ganzen dann doch eine nicht alltägliche, besondere Note verlieh. Mit Eifer waren die Kinder dabei, aber auch die älteren Teilnehmer, sei es an den Instrumenten oder im Bereich Gesang waren voll bei der Sache und präsentierten etwas Besonderes, das es in dieser Art und Weise wohl noch nicht gegeben hat.

Dem Ort eine Bühne bieten

„Wir möchten und können Ungewöhnliches präsentieren und wir wollen natürlich Einfluss auf die unmittelbare Umgebung nehmen“, erläuterte Hans-Joachim Irmler „Wir bieten dem Ort eine Bühne“, ergänzte Monika Nuber. Gerade die Mischung aus Profis und Amateuren sei reizvoll und gewinnbringend. Diese Musikwerkstatt war als offene Plattform für alle geplant, auch für Menschen, die sonst kein Instrument spielen.

Letztendlich waren es rund 25 Akteure die am Samstag und Sonntag den Besuchern etwas nicht Alltägliches bieten konnten und dabei selbst die Erfahrung machten, dass es nicht unbedingt ein fertiges Stück oder Lied sein muss.