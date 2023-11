Porträts von Dichtern und Denkern aus dem Landkreis

Eckhard Froeschlin wird am Samstag, 18. November, und am Sonntag, 19. November, jeweils von 11 bis 17 Uhr sein Atelier öffnen. Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf reichlich Neues freuen.

Seine Jahresgaben-Radierungen zu Dichtern und Denkern im Landkreis und Radierungen zur Region der Oberen Donau können beim „Offenen Atelier Scheer“ (bis Ende des Jahres) zum Sonderpreis erworben werden. Ausgestellt werden zudem seine älteren Radierungen zur Region und die vor allem in Amerika erfolgreichen Künstlerbücher sowie Aquarelle und Pastelle. Fragen zur Herstellung und zu seinen Ideen hinter oder vor den Bildern beantwortet Eckhard Froeschlin in seinem Atelier und seiner Handdruck-Werkstatt gerne.

Sechs Radierungen von Froeschlin, die vor Ort gezeigt werden, sind zurzeit auch in der Ausstellung „Kreisbilder“ in Meßkirch ausgestellt. Entstanden sind sie im Auftrag des Kreisarchivs zum 50. Jubiläum des Kreises. Thematisch waren die Künstler jedoch frei. Für den in Scheer lebenden Froeschlin sind es vor allem drei „Geistesgrößen“, die für ihn mit Orten im Landkreis verbunden sind: Zum einen der Theologe und Lyriker Eduard Mörike, der 1828 in Scheer gelebt und gedichtet hat, Martin Heidegger, wirkungsmächtiger Philosophieprofessor aus Meßkirch und der französische Schriftsteller Céline, der als Arzt in Sigmaringen die mit dem Vichy-Regime am Ende des Zweiten Weltkriegs gestrandeten Franzosen versorgte und „Siegmaringen“, wie er es nannte, literarisch verewigte.

Das Schreiben als wichtiges Motiv vereint die drei Männer und wurde deshalb von ihm thematisiert. „Mörike“, so Froeschlin, „war ein Zerrissener: Zerrissen zwischen seinem Beruf als Pfarrer und dem Verfassen seiner Gedichte, die manchmal harmlos daher kommen und doch einen Stachel zum Nachdenken in sich tragen.“ Und so findet sich in der Radierung „Hochamt“ inmitten der barocken Wandmalerei der Scheermer Kirche ein liebesgedichtschreibender Mörike auf der Kanzel. Im Bild „Rosenlaube“ schreibt der Dichter, umgeben von Loretto-Kapelle, Schloss und der mäandernden Donau, einen langen Brief in Scheer.

Ambivalent, aber in einem anderen Sinne, sind die anderen beiden Protagonisten. Louis Ferdinand Destouches, bekannt unter seinem Pseudonym Céline, steht vor dem Schloss Sigmaringen Kopf, allein sein Schreiben „rettet“ ihn. „Deshalb geht das Geschriebene auch nach oben“, so Froeschlin, der bei allen die Originalschreibschrift in seinen Radierungen zitiert. Céline war bekennender Antisemit und so lässt ihn Froeschlin im weißen Arztkittel im Sigmaringer Bahnhofsgebäude, mit Jagdtrophäen aus dem Schloss sowie den am Himmel drohenden Fliegern, mit dem rechten Arm in seiner Schrift und mit dem linken in Brillengestellen ermordeter Juden versinken.

Das „Sowohl-Als-Auch“ kommt bei Heidegger ebenfalls zum Tragen: Im Bild „Wildenstein“ blickt der Philosoph, der wegen Bombardierungen mit seinem Fachbereich von Freiburg nach Wildenstein gezogen ist, vom rechten Fenster der Burgkapelle wie aus einem Führerbild in den Raum. Links ist hinter einem vergitterten Fenster der Ister von Hölderlin, also die Donau, zu sehen. Heidegger hat darüber einen Aufsatz geschrieben. Die Betstühle lassen an Guillotinen denken, die Wandmalereien werden von Lautsprechern flankiert. Versöhnlicher stimmt Heideggers „Feldweg“, den Froeschlin mit der Lektüre im Kopf abgegangen ist, auf dem er Gegenwärtiges gefunden hat und nun die Landschaft gelb leuchten lässt. Heidegger, der Denker mit großem Einfluss auf die Philosophie, begleitet den Wanderer nur noch als Schattenbild.