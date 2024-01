Die Therapie, der sich Scheers Bürgermeister seit November aufgrund einer Tumorerkrankung unterziehen muss, schlägt gut an. Das teilte Lothar Fischer Anfang der Woche der „Schwäbischen Zeitung“ mit. Im Amtsblatt der Stadt informiert er auch die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Scheer über seinen Gesundheitszustand.

Behandlungen finden wie geplant statt

Bisher konnten die Tumorbehandlungen wie geplant stattfinden. Die Ergebnisse der laufenden Untersuchungen seien erfreulicherweise allesamt sehr positiv, so Fischer, die Therapie schlage gut an. Die behandelnde Ärztin im Sigmaringer Krankenhaus sei mit dem bisherigen Verlauf sehr zufrieden.

„Der Tumor hat sich inzwischen stark zurückgebildet“, so Fischer. Dies stimme seine Frau Alexandra und ihn noch zuversichtlicher, dass er wieder vollständig genesen werde.

Freude über Genesungswünsche

Gefreut hat sich der Bürgermeister über die zahlreichen Genesungswünsche, die ihn auf verschiedenen Wegen erreicht haben. Unter anderem hatte die Stadtkapelle Scheer ihm beim Weihnachtsmarkt musikalische Genesungsgrüße geschickt. Jetzt wünsche er allen viel Spaß bei der bevorstehenden närrischen Fasnetszeit.

Wahlkampf wird nicht geführt

Aufgrund seiner Erkrankung kann Lothar Fischer aktuell keinen Wahlkampf betreiben. Am Sonntag, 18. Februar, findet die Bürgermeisterwahl in Scheer statt. Fischer kandidiert für eine zweite Amtszeit. Bisher hat noch kein Gegenkandidat seine Bewerbung eingereicht, die Bewerbungsfrist läuft noch bis 18 Uhr am Montag, 22. Januar.