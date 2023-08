Musikbegeisterte, Freunde der Improvisation und vor allem Fans der Konzerte im Faust–Studio in Scheer, dürfen sich freuen: Es findet nicht nur am Samstag, 9. September, das dritte Konzert des Spielwiesen Orkestras und damit der Abschluss des als Trilogie aufgebauten Musikprojekts statt, sondern es wird nahezu nahtlos mit Workshops weitergehen, an denen sich Interessierte gern beteiligen können. Das Tonstudio–Team um Hans–Joachim Irmler und Monika Nuber erhält für seine neusten Ideen Fördermittel von 25.000 Euro aus dem Sonderprogramm „muh[sic]“ des Musikfonds aus Berlin, das sich speziell an Akteure aus dem ländlichen Raum richtet.

Abschluss der Trilogie

Wenn sich in der kommenden Woche Dorle Ferber, Evi Keglmaier, Domi Chansorn, Thilo Kuhn, Monika Nuber und Hans–Joachim Irmler im Tonstudio in Scheer treffen, wird es ein wenig wie einer Wiedersehen der Mitglieder einer Wohngemeinschaft sein. Zum dritten Mal werden sich die sechs zum gemeinsamen Musizieren, Improvisieren und Jammen zurückziehen und die Ergebnisse dieses Experiments im Anschluss am Samstag, um 20 Uhr vor Publikum präsentieren.

Es wird Platten geben

„Die ersten beiden Runden haben total viel Spaß gemacht und auch das Publikum war mit uns zufrieden“, sagt Monika Nuber. Es werde wahrscheinlich auch klappen, ein paar der Stücke auf eine begrenzte Anzahl an Vinyl–Platten zu pressen, sodass die Konzertbesucher sich eine Erinnerung zum Immer–wieder–Hören mit nach Hause nehmen können.

Förderprogramm speziell für den ländlichen Raum

Monika Nuber ist in den vergangenen Jahren zu einer regelrechten Expertin geworden, was das Auffinden von potenziellen Förderprogrammen und die entsprechende Antragstellung angeht. „Diesmal hat uns aber tatsächlich jemand darauf aufmerksam gemacht, dass dieses Programm genau das beschreibt, was wir hier in Scheer tun“, sagt sie. Gezielt sollen nämlich Projekte auf dem Land unterstützt werden, bei denen Musik selbst produziert, präsentiert oder vermittelt wird. Mittlerweile wurde der Verein Klangbad Kultur gegründet, dessen Gemeinnützigkeit die Antragstellung erleichtert.

Basis ist ein Requiem von Brahms

In dem Konzept, das Monika Nuber eingereicht hat und das von einer siebenköpfigen Jury als eins von 40 Projekten unter 203 Einsendungen ausgewählt wurde, kommen alle drei Komponenten vor. Mit dabei sind die Musiker der Stadtkapelle Scheer sowie Schüler der Gräfin–Monika–Grundschule Scheer. Ausgehend von dem Requiem „Denn alles Fleisch, es ist wie Gras“ von Johannes Brahms, das auf einer Bibelstelle im Alten Testament beruht, wird es an vier Wochenenden Musik–Workshops für Instrumentenbauer, Musikerinnen und Sänger geben. „Klangobjekte, Stimmen, Bläser und Streicher finden am Ende neu zusammen“, prophezeit Monika Nuber. Und natürlich darf der Sound von Irmlers Synthesizern dabei nicht fehlen. Am 3. und 4. Dezember werden die Ergebnisse bei zwei Konzerten präsentiert.

Der erste Workshop findet Mitte Oktober statt

Das erste Workshop–Wochenende ist für den 14. und 15. Oktober terminiert. „Da können auch interessierte Sänger aus den Chören der Umgebung dazukommen oder Menschen, die sich für die Arbeit in Tonstudios interessieren“, sagt Nuber. „Unsere Gruppe ist offen und soll Neugierige anlocken und Gleichgesinnte vernetzen.“

Profis treffen auf Laien

Mit Dorle Ferber und Thilo Kuhn unterstützen zwei Künstler das Projekt, die auch bei Spielwiesen Orkestra dabei sind. Außerdem werden Silke Eberhard (Saxofon, Klarinette), die Grafik–Designerin Julia Lenzmann und Friedrich Glorian (experimentelle Musik) das Team verstärken. Es treffen in den Workshops also Profis und Laien aufeinander, um gemeinsam Neues zu schaffen. „Und jeder kann Einfluss nehmen, wie sich Musik und Präsentation entwickeln.“

Stadtkapelle war schon mal dabei

Sowohl mit der Stadtkapelle als auch mit den Grundschülern hat das Faust–Studio bereits erfolgreich zusammen gearbeitet. Im Jahr 2017 wirkten die Bläser der Stadtkapelle gemeinsam mit einem Streichquartett an der Vertonung der „Gesänge des Maldoror“ des französischen Dichters Lautréamont mit, ein Jahr später schufen Schüler der Gräfin–Monika–Schule ihren eigenen Trickfilm. „Das hat allen so viel Spaß gemacht, dass die Verantwortlichen gern wieder zugesagt haben“, so Monika Nuber.

Karten für das Konzert des Spielwiesen Orkestras am Samstag, 9. September, um 20 Uhr gibt es für 15 Euro an der Abendkasse.

Wer sich für die neuen Workshops interessiert, kann sich bei Monika Nuber unter [email protected] melden. Für September ist ein Informationsabend geplant.