Mehrere Dutzend Bierkisten hat ein Supermarkt-Lastwagen am Dienstagnachmittag in der Ortsdurchfahrt von Scheer verloren. In der scharfen Kurve beim Rathaus kippte die Ladung auf die Bundesstraße 32. Augenzeugen gehen davon aus, dass die Bierkisten auf dem Anhänger nicht richtig gesichert waren. Die Ladung kippte aus dem die Straße, der Anhänger ist heil geblieben.

Die Ladung des Anhängers verteilt sich auf der Straße - und blockiert sie. (Foto: Mandy Hornstein )

Mehr als 50 Kisten Bier fielen auf die Straße. Dutzende Flaschen zerbrachen. Derzeit ist die Bundesstraße voll gesperrt, weil die Scherben noch weggeräumt werden. Mitarbeiter der Straßenmeisterei sollen dies erledigen.

Die Bundesstraße wird in Scheer innerörtlich umgeleitet. Ab der Bäckerei Baur wird der Verkehr der Donau entlang an der Unfallstelle vorbeigeführt.

Zur Höhe des entstandenen Schadens sind noch keine Informationen bekannt.