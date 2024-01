Mit Ablauf der Bewerbungsfrist am Montagabend steht fest: Für die Bürgermeisterwahl in Scheer gibt es nur einen Kandidaten, Amtsinhaber Lothar Fischer. Die Wahl findet am Sonntag, 18. Februar, statt.

Im Gemeinderat in Scheer wurde das Ausbleiben von Gegenkandidaten mit Erleichterung aufgenommen. „Mit dem heutigen Abend ist bereits klar, dass unser Bürgermeister auch für die nächste Amtsperiode bleibt“, fasste es Stadtrat Christoph Auer zusammen. „Es ist zu begrüßen, dass Lothar Fischer damit ein Wahlkampf erspart bleibt und er sich voll auf seine Genesung konzentrieren kann.“

Scheers Bürgermeister hatte im November eine Tumorerkrankung öffentlich gemacht. Die Behandlung in der Onkologie des Sigmaringer Krankenhauses erfordere seine volle Kraft, weshalb er um das Verständnis der Bürger gebeten hatte, dass er auf einen Wahlkampf verzichten müsse.