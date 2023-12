Jahreskonzert mit Lieblingsstücken

Entgegen dem sonst üblichen Verfahren hat es Dirigent Viktor Schill dafür gesorgt, dass die zu ehrenden Musikanten ihre Lieblingsstücke für das Jahreskonzert der Stadtkapelle Scheer vorschlagen sollten. So kam ein reizvolles und abwechslungsreiches Musikreportire zustande, das die 45 Musiker glänzend meisterten.

Mit der wohl bekanntesten Komposition aus der Oper, „Der Prophet“, von Giacomo Meyerbeer, dem Krönungsmarsch, startete die Stadtkapelle ihr fast ausverkauftes Konzert. Im zweiten Stück entführten die Musiker ihr Publikum in die nordische Mythologie. Zu Beginn entfalten sich die Kräfte des Bösen; dabei waren nicht nur die Drummer gefordert, versöhnliche Töne brachten den Sieg von Yggdrasil dem Baum des Lebens musikalisch zum Ausdruck.

Mit dem 1964 von Paul Simon und Art Garfunkel als Folkrockballade produzierten Song ging es weiter. Dem Arrangeur James Hosay gelang es, die kraftvolle Coverversion der Metalband „Disturbed“ in sinfonische und rockige Klänge für Blasorchester zu verwandeln. Im Text bemängelt Paul Simon, dass die Menschen viel reden, ohne wirklich miteinander zu sprechen, und sie hören, ohne wirklich zuzuhören. Die Botschaft habe nichts an der Aussagekraft verloren, so Sandra Krebs, die unterhaltsam und gekonnt den Konzertabend moderierte.

Wer kennt nicht das Musical „Tanz der Vampire“ mit Highlights wie „Für Sarah“, „Ewigkeit“, das Duett „Totale Finsternis“ und das abschließende „Tanz der Vampire“. Mit dem Melodienreigen entführte das Ensemble in den Schnee von Transsilvanien ins Reich des Grafen Draculas und in die Pause.

Auch im zweiten Teil glänzte das Orchester mit anspruchsvollen und perfekt interpretierten Werken von Jacob de Haan über Edvard Grieg bis zu Ronan Hardiman. Dirigent Schill gab den Takt und die Geschwindigkeit vor und leitete die Musiker durch das mit modern arrangierten Musikstücken gespicktes Konzert. Normalerweise wird die Filmmusik entsprechend des bereits feststehenden Ablaufs angepasst, doch Komponist Jacob de Haan beweist mit der Komposition „La Storia“ das Gegenteil. In dem siebenminütigen Musikwerk lässt er Zuhörern genug kreativen Freiraum, ohne eine bestimmte Geschichte zum Ausdruck bringen zu wollen, erarbeitet dennoch spannungsvolle Musik, die er dem italienischen Komponisten Ennio Morricone widmet.

Die Reise ging mit dem Versdrama „Peer Gynt“ weiter. Schon nach den ersten Klängen gab es den Aha-Moment im Publikum, denn die Klänge von Edvard Grieg sind vielen aus TV-Sendungen und Werbespots bekannt. „Lord of the Dance“, einer mitreißenden Musik und atemberaubenden Mischung aus irischem Stepp- und Formationstanz, traf auch den Nerv des Publikums. Bei der Musik, die von Ronan Hardiman stammt und in einer Irish-Dance-Show von Michael Flatley seine Vollendung fand, verlangten schnell aufeinanderfolgende Passagen den Musikern ein Höchstmaß an Konzentration und Ausdauer ab.

Mit dem Medley „Coldplay on Stage“ von Michael Brown rissen die Musiker ihre Gäste erneut mit. Die Songs von Coldplay stehen für bunte Farben, gute Laune, aber auch für Melancholie. Mit viel Beifall gratulierte das Publikum den Jubilaren und dem Orchester mit dem Dirigenten Schill zum gelungenen Konzert. Was die Musiker mit zwei Zugaben beantworteten: „Ich bin ich“, ein Hit des Berliner Duos „Rosenstolz“, das Heinz Briegel für Musikkapellen arrangierte. Krönener Abschluss war das von Markus Götz instrumentierte „O Sanctissima“, das den Klassiker „Oh du Fröhliche“ auf barocke Weise neu interpretiert und auf Weihnachten einstimmte.

Ehrung langjähriger Musiker