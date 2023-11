Vor wenigen Tagen hat Scheers Bürgermeister Lothar Fischer die Diagnose bekommen, dass er an einem Tumor erkrankt ist. Zunächst war es ein Schrecken, doch sind die Heilungsprognosen sehr gut. Das wirkte beruhigend auf ihn und seine Frau Alexandra.

Die Therapietermine sind bereits festgelegt, Start ist jetzt am Montag. Dennoch wird sich in den kommenden Wochen der gesundheitliche Zustand von Bürgermeister Fischer auf seine Präsenz und auf die Abläufe im Rathaus auswirken.

Ich habe Vertrauen in die Onkologie des Sigmaringer Krankenhauses. Lothar Fischer

Der 55-Jährige geht offen mit seiner Erkrankung um und führte deshalb das Gespräch mit Schwäbische.de. An seiner Kandidatur für eine zweite Amtszeit als Bürgermeister hält er weiter fest.

Bürgermeister geht offen mit Erkrankung um

„Ich bin krank, aber die Heilungsprognosen sind sehr gut. Ich habe Vertrauen in die Onkologie des Sigmaringer Krankenhauses. Ich fühle mich dort sehr gut aufgehoben“, erklärt Bürgermeister Fischer. Seine Frau Alexandra und er werden diese schwierige Zeit durchstehen. Sie sprechen offen miteinander und mit ihrem Umfeld über die Krankheit.

Es wird Tage geben, da werde ich nicht arbeiten können. Lothar Fischer

Es ist ihm wichtig, dass das Team im Rathaus, die Bürgerinnen und Bürger aus Scheer und Heudorf, die benachbarten Bürgermeister-Kollegen und die Ansprechpartner auf den Ämtern Bescheid wissen. Auch hat er mit Landrätin Stefanie Bürkle gesprochen.

„Ich werde in den nächsten Wochen nicht immer präsent sein können. Es wird Tage geben, da werde ich nicht arbeiten können; an manchen Tagen werde ich von zu Hause aus etwas tun können und es wird hoffentlich viele Tage geben, an denen ich ganz normal im Rathaus sein werde“, erklärt Bürgermeister Fischer.

Arbeit im Rathaus wird weitergehen

Das Team im Rathaus ist auf die neue Situation eingestellt und arbeitet wie gewöhnlich weiter. Die Gemeinderatssitzungen werden von der Bürgermeisterstellvertreterin Liane Hildebrandt geleitet. Im Hintergrund wird Bürgermeister Fischer die Inhalte prägen und die Projekte, so wie es die Krankheit und die Therapietermine zulassen, weiter vorantreiben.

Es wird keine Wahlveranstaltungen geben

Die Bürgermeisterwahl ist bereits auf den 18. Februar 2024 terminiert worden. „Natürlich kandidiere ich um das Amt; ich möchte in der nächsten Amtsperiode die Verantwortung für Scheer und Heudorf weiterhin tragen“, sagt Fischer. Er bittet die Bürgerinnen und Bürger um Verständnis, wenn er keinen Wahlkampf im herkömmlichen Sinne führen wird.

Ich werde keine Wahlveranstaltungen durchführen können, ich muss Infektionskrankheiten vermeiden. Lothar Fischer

Er erstellt einen Flyer, in dem er rückblickend das Geleistete und die Projekte, die in den nächsten acht Jahren für die Stadt wichtig sein werden, dargestellt sind.

„Ich werde keine Wahlveranstaltungen durchführen können, ich muss Infektionskrankheiten vermeiden. Aber die Leute kennen mich und haben interessiert verfolgt, wie sich die Stadt in den vergangenen acht Jahren entwickelt hat“, sagt Fischer. Er vertraue auf das Verständnis der Bürgerinnen und Bürger, wenn sie keinen Wahlkampf seinerseits erleben werden.

Rückzug aus der Öffentlichkeit

Nun wird er sich in den nächsten Wochen den Herausforderungen der Therapie stellen und sich dadurch weitestgehend von der Öffentlichkeit zurückziehen.

Dennoch freuen sie sich, seine Frau und er, wenn die Bürgerinnen und Bürger ihnen unbefangen begegnen. Alexandra und er teilen mit ihrem Umfeld das Auf und Ab einer Therapie und die Hoffnungen auf baldige Gesundung.

„Wir sprechen offen über die Tumorerkrankung und möchten das Gefühl vermitteln, dass wir weiterhin mit allen im Gespräch verbunden bleiben“, betont Bürgermeister Fischer.