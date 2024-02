Als Teil des experimentellen Spielwiesen-Orkestras ist die Musikerin Evi Kegelmaier in den vergangenen Jahren mehrmals im Fauststudio in Scheer aufgetreten. Dort hat es ihr so gut gefallen, dass sie noch einmal aus München herkommt: Und zwar am Samstag, 16. März, zusammen mit ihrer Band Hochzeitskapelle. Ihren Musikstil bezeichnen die Bandmitglieder selbst als Rumpeljazz. Was darunter zu verstehen ist, hört man sich wohl am besten selbst an. Konzertbeginn ist um 20 Uhr, der Eintritt kostet 15 Euro.

Gründung natürlich anlässlich einer Hochzeit

Zusammengefunden hat sich die Hochzeitskapelle - so schnell war dann rückwirkend auch der Name gefunden - anlässlich der Eheschließung von Markus Acher, dem Sänger und Gitarristen der Band The Notwist. Er selbst war deshalb beim ersten Auftritt logischerweise nicht mit dabei, stieg aber später für den in Berlin lebenden Schlagzeuger ein.

Das ist die Bandbesetzung

Die Idee kam von seinem Bruder Micha Acher (Posaune und Trompete), der aus dem Freundeskreis noch Evi Keglmaier (Bratsche und Tuba), Mathias Götz (Posaune) und Alex Haas (Banjo und Kontrabass) dazu holte. Das Ziel, im Vergleich zu einer typischen Standard-Jazzcombo etwas Außergewöhnlicheres zu schaffen, wurde erreicht. Der Auftritt war ein voller Erfolg und machte den Musikern Lust auf mehr.

Spielen ist überall möglich

„Das Befreiende und Tolle für uns war oder ist immer noch, dass es eine rein akustische Band ist. Wir können uns eigentlich überall hinsetzen oder -stellen, und machen das auch so auf der Straße, hier an der Isar. Oder in einer Wirtschaft und in einem Park“, erzählt Markus Acher Anfang Februar in einem Kulturbeitrag des SWR.

Das passt zum Improvisationstalent aus Scheer

Den Charme, einfach loszuspielen, zu interagieren und „soziale Musik“ zu machen, das passt auch zum Inhaber des Fauststudios Hans-Joachim Irmler, der mit seinen Synthesizern nur zu gern zu Improvisationsabenden einlädt und auch im zweiten Teil des Abends mit der Hochzeitskapelle dabei sein wird.

Zuerst werden Coverversionen aufgenommen

Auf ihrem Debütalbum präsentierte die Hochzeitskapelle Coverversionen, darunter auch Walzer aus Venezuela und Chansons aus Frankreich. Die Melodie des Gesangs wird dabei von den Instrumenten aufgefangen.

So entsteht die Verbindung nach Japan

Auf ihrem zweiten Album arbeitete die Hochzeitskapelle mit dem japanischen Musiker Kama Aina zusammen. Hier entsteht der Wunsch nach einem gemeinsamen Projekt mit Musikern aus Japan. Fünf Jahre und ein weiteres Coveralbum später wird das Goethe-Institut den Wunsch 2022 erhören und die Hochzeitskapelle nach Tokio einladen. Hier entstehen in Tokio und Kobe insgesamt 24 Songs, die auf sechs Schallplatten aufgenommen und unter dem Titel „The Orchestra in the Sky“ Ende 2023 veröffentlicht wurden.

Die Plattenfirma fasst das Album als „temperamentvolle Sammlung himmlischer Popsongs, intimer Folk-Melodien, fröhlicher Blechbläser, tief weinender Streicher und ohnmächtiger Seufzer“ zusammen, die Musikkritiker sind begeistert. „Vielleicht ist es genau diese Musik, die unsere Welt gerade braucht“, heißt es etwa im Merkur.