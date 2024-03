Bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung hat der Gemeinderat der Stadt Scheer in der vergangenen Woche den Haushaltsplan für das Jahr 2024 verabschiedet. Wie im vergangenen Jahr sind es die geplanten Einnahmen aus Grundstücksverkäufen, die einen Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis ausgleichen sollen. Das Jahr könnte dann mit einem positiven Gesamtergebnis von 55.900 Euro beendet werden. In diesem Ergebnis berücksichtigt ist der im vergangene Jahr nicht abgerufene Kredit in Höhe von 905.000 Euro sowie eine weitere Kreditaufnahme in Höhe von 500.000 Euro.

Warum der Kämmerer den Haushaltsplan für 2024 nicht selbst aufgestellt hat

Krankheitsbedingt ist Kämmerer Tobias Braig im zweiten Halbjahr 2023 ausgefallen und nach einer Wiedereingliederung erst seit Januar diesen Jahres wieder voll im Dienst. Deshalb ist Roland Milani, ein bereits pensionierter Kämmerer, auf Vermittlung des Landratsamts eingesprungen und hat an einem Tag in der Woche in der Kämmerei in Scheer ausgeholfen und den Haushaltsplanentwurf für 2024 auf die Beine gestellt.

In den Gemeinderatssitzungen zum Thema Haushalt hat ebenfalls Milani die Beantwortung von Fragen aus dem Gremium übernommen. Die Begründung: Er sei tiefer in der Materie und Tobias Braig habe sich auf andere Aufgaben in der Finanzverwaltung kümmern können.

Weshalb Stadtrat Christoph Auer gegen den Plan gestimmt hat

„Meiner Meinung nach befinden sich noch zu viele Unstimmigkeiten im Haushaltsplan“, sagt Auer im Nachgang der Sitzung. Zweimal habe er den 400 Seiten starken Haushaltsplan durchgearbeitet - einmal in Papierform Mitte Februar und dann noch einmal in digitaler Form nachdem der Plan in der Februarsitzung wegen einiger Fehler nicht beschlossen werden konnte und nachgebessert wurde. Seine Nachfragen seien im Februar von Kämmerer Braig lediglich an Milani weitergeleitet worden, der einige Antworten aber schuldig geblieben sei.

„Ich hatte in der Sitzung den Eindruck, dass Herr Milani das Thema Haushalt gern hinter sich bringen wollte“, sagt Christoph Auer. „Ich bedauere, dass sich unser Kämmerer nicht die Mühe gemacht hat, sich intensiv in den Haushalt einzuarbeiten, dabei wird er ihn das ganze Jahr über begleiten.“

Angesichts der Lage pragmatisch sein Jennifer Kuhlmann kommentiert die Situation im Rathaus in Scheer Lesen Sie hier den ganzen Text

Welche Investitionen vorgesehen sind

Aus ähnlichen Gründen hat sich Stadträtin Ursula Herla enthalten. „Die wesentlichen Dinge im Haushaltsplan haben für mich gepasst, aber es waren auch noch Fehler vorhanden, deshalb habe ich nicht zugestimmt“, sagt sie. Als wesentlich definiere sie für sich, dass alle Investitionen, die der Gemeinderat in seiner Klausurtagung als wichtig eingestuft habe, sich im Zahlenwerk wiederfänden.

Dazu gehört unter anderem die Sanierung der Heizung im Alten Pflegeheim, in dem aktuell Menschen aus der Ukraine untergebracht sind, für 200.000 Euro, der Erwerb der Grundstücke in der Hauptstraße 9 und 20 (140.000 Euro), Notstromaggregate für die Feuerwehrhäuser und die Halle in Heudorf (insgesamt 40.000 Euro), eine Arbeitszeiterfassung und Büroausstattung fürs Rathaus (45.000 Euro), Spielgeräte und Einrichtung für das Familienzentrum Kinderhaus Sonnenschein (rund 70.000 Euro), die Schulerweiterung (50.000 Euro als erste Rate von insgesamt 150.000 Euro) sowie Baumaßnahmen der OEW (200.000 Euro).

Was der Stand der Dinge bei der Stadthalle ist

Für Sanierungsarbeiten an der Stadthalle sind im Haushalt für 2024 400.000 Euro eingeplant worden, für 2025 weitere 190.000 Euro. Was genau mit diesen Summen geschafft werden soll, steht noch nicht fest. Vielmehr sollen sie ein Signal an die Bürger sein, dass sich etwas tun wird. „Konkrete Maßnahmen und Positionen müssen noch im Gemeinderat besprochen und dann beschlossen werden“, so Hauptamtsleiter Severin Schwarz.

Christoph Auer deutet an, dass dies voraussichtlich erst nach der Kommunalwahl der Fall sein wird, wenn sich das Gremium neu zusammengesetzt hat. „Handlungsbedarf besteht aber auf jeden Fall, die Situation mit einem Vereinsraum, in den es reinregnet, ist nicht länger tragbar.“

Wie es mit den Finanzen der Stadt weitergeht

Haushaltsplan und Haushaltssatzung müssen jetzt vom Landratsamt als kommunale Aufsichtsbehörde genehmigt werden. „Da schaut ja noch jemand drüber und würde wesentliche Fehler finden“, gibt sich die stellvertretende Bürgermeisterin Liane Hildebrandt pragmatisch. Aussagen zur künftigen Leistungsfähigkeit der Stadt können laut Roland Milani aktuell nur schwer gemacht werden, weil die Eröffnungsbilanz nach dem neuen kommunalen Haushaltsrecht nach wie vor fehle und diese sich rückwirkend auf die Jahresabschlüsse mehrerer Jahre auswirke.

Im vergangenen Frühjahr hatte Kämmerer Braig die Bilanz zum Jahresende 2023 angekündigt, nun verzögert sich die Vorstellung weiter.