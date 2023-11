Unter dem Titel „Denn alles Fleisch, es ist wie Gras“ präsentiert die Musikwerkstatt am Samstag, 2. Dezember, um 18 Uhr, und am Sonntag, 3. Dezember, um 16 Uhr, im Faust-Studio zwei besondere Konzerte. Das Team um Hans-Joachim Irmler und Monika Nuber probt zurzeit mit Profi-Musikern und Bläsern der Stadtkapelle sowie Kindern der Gräfin-Monika-Schule. Beide Einrichtungen sind Kooperationspartner des Projekts.

Requiem steht im Mittelpunkt

Die freie Improvisation um das Requiem von Johannes Brahms stehen im Mittelpunkt der Probenarbeit. Während der Chor mit einheimischen Sängerinnen um Dorle Ferber, in dem auch Nuber und Irmler ihre Stimmen einbringen, und Musiker der Stadtkapelle um die Saxophonistin Silke Eberhard im Studio zusammen Rhythmen, Akkorde und Melodien in Einklang bringen, wird im Nachbarraum noch an der Dekoration gearbeitet. Neben der Künstlerin Julia Lenzmann sitzen Kinder der Grundschule am Boden und malen.

Kinder sind voll dabei

Denn zu diesem Musikprojekt gehört für die jüngeren Teilnehmer dazu, möglichst viel Eigenes einzubringen. So haben sie bereits Okarinas selbst geformt und entlocken später mit den gebrannten Tonflöten, die an Tiere erinnern, Töne. Auch Zupf- und Streichinstrumente mit zwei Saiten, Duocorde, wurden bereits mit Farbe verziert. Tonscherben und Kronkorken werden in einen Klangvorhang geknüpft. Toningenieur Thilo Kuhn verstärkt am Mischpult die Klänge, die zwei Schüler einem selbst gebauten Instrument entlocken: Die Speichen eines Laufrads, flache Federn und die Spirale einer Industriefeder werden mit Holzstöcken zum Klingen gebracht.

Dem Ort eine Bühne bieten

Nuber und Irmler erhielten für diese offene Musikwerkstatt unter Beteiligung der Einwohner von Scheer Bundesgelder aus dem Programm „muh[sic]“. Irmler, der sich bei diesem Projekt mit Synthesizer und Bass-Stimme einbringt, freut sich über die Unterstützung: „Wir möchten und können Ungewöhnliches präsentieren und wir wollen natürlich Einfluss auf die unmittelbare Umgebung nehmen“, sagt er. „Wir bieten dem Ort eine Bühne“, ergänzt Nuber. Gerade die Mischung aus Profis und Amateuren sei reizvoll und gewinnbringend.

Offene Plattform

Diese Musikwerkstatt war als offene Plattform für alle geplant, auch für Menschen, die sonst kein Instrument spielen. Inzwischen sind es rund 25 Akteure. Ernst und heiter, anspruchsvoll und gelassen stellen die Verantwortlichen sich das Konzert vor. „In dieser Interpretation ist Brahms sicher einmalig“, so Nuber. „Wir wissen, dass es gut wird, wie genau es wird, muss sich jedoch erst entwickeln.“

Preisträgerin reist aus Berlin an

Die professionellen Musiker sind von diesem Ansatz begeistert. Geigerin und Sängerin Dorle Ferber schwört auf das einmalige Zusammentreffen unterschiedlichster Menschen: „Musik ist die Hefe des Zusammenhalts in der Gesellschaft.“ Mit Silke Eberhard konnte zudem eine preisgekrönte Saxophonistin ‐ sie erhielt mit ihrem Ensemble unter anderem den Deutschen Jazzpreis 2023 ‐ für das Projekt gewonnen werden. Sie reist für die Proben jeweils extra aus Berlin an und genießt die Zusammenarbeit in Scheer: „Die Leute hier im Faust-Studio sind mir schon lange ein Begriff, ich habe gerne zugesagt.“ Das ganze Umfeld sei so besonders: „In Heidenheim habe ich selbst im Musikverein angefangen.“

Hemmschwellen überwinden

Mit Ferber zusammen arrangierte sie Brahms Stück neu, bei dem sich auch die Amateurmusiker einbringen. Tobias, Christoph und Hans-Peter sind sich einig: „Man muss sich schon trauen.“ Die Hemmschwelle, nicht genau nach den Noten zu spielen, sondern zu improvisieren, sei am Anfang enorm gewesen, jetzt mache es großen Spaß, und Eberhard bestätigt: „Alle Töne sind da, man muss sie nur aus sich rausholen.“

Anmeldung unter: [email protected] und Abendkasse 15 Euro (Kinder frei).