In seinem Kellerraum in Scheer sammelt Kesanga Dieudonne Decken, Geschirr und Einrichtungsgegenstände. Der 32-Jährige, der vor zehn Jahren aus Kamerun nach Deutschland gekommen ist, möchte mit einer Hilfsaktion Menschen in seinem Heimatland unterstützen. „Ich bin mit nichts nach Deutschland gekommen, habe viel Hilfe bekommen und lebe heute gut hier“, sagt er. „Jetzt möchte ich auch etwas tun.“ Die Sachspenden sollen mit einem Container nach Kamerun verschifft werden, er selbst will vor Ort für die Verteilung sorgen.

Für immer Scheer

Seit sieben Jahren arbeitet Kesanga Dieudonne in Festanstellung an einer Lackieranlage des Unternehmens Schütz und Musch in Scheer. Er hat die Fahrprüfung bestanden, montiert in einem Nebenjob Solaranlagen auf Dächer in der Region und schon beim TSV Scheer Fußball gespielt. 2021 gab er seiner Frau im Rathaus in Scheer das Ja-Wort. Zum Glück gefällt es ihr auch in dem kleinen Städtchen an der Donau, denn für Dieudonne ist klar: „Ich geh nicht mehr weg aus Scheer.“

Ein Zertifikat fehlt noch

Kesanga Dieudonne ist dort angekommen, wohin sich viele junge Menschen aus seinem Heimatland Kamerun wünschen. Was heute wie ein Musterbeispiel der gelungenen Integration aussieht, war für den 32-Jährigen nicht immer leicht. Erst im vergangenen Jahr hat er eine Aufenthaltsgenehmigung bekommen. „Der Gedanke, abgeschoben zu werden, hat mich gestresst und oft gelähmt“, erzählt er. Auf seine Sprachprüfung hätte er sich da nicht konzentrieren können. „Ich bin beim B1-Kurs durchgefallen“, sagt er. Sechs Monate lang sei er nach der Arbeit zum Sprachkurs gegangen und hätte dann das wichtige Zertifikat nicht erhalten. „Aber ich versuche es jetzt noch einmal und jetzt wird es klappen, weil ich den Kopf frei habe“, gibt er sich zuversichtlich.

Er hilft seiner Familie in Kamerun

Mit einem Teil des Geldes, dass er in seinen beiden Jobs verdient, unterstützt er seine Mutter und seine Schwester in Kamerun. Seine Mutter ist mit 56 Jahren nicht mehr in der Lage zu arbeiten und musste erst vor Kurzem umziehen, weil das Haus, in dem sie lebte, komplett zerstört worden ist. Seine Schwester muss sich allein um zwei Kinder kümmern und braucht ebenfalls Hilfe. „In vielen Teilen des Landes herrscht Krieg und Zerstörung“, sagt Dieudonne. „Es gibt so viele Probleme, da muss ich einfach was tun.“

So ist die Lage im Land

Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung spricht in Bezug auf Kamerun von einer deutlichen Verschlechterung der humanitären Lage. Separatistengruppen kämpfen für die Gründung eines eigenen Staates, islamistische Gruppen verüben Terroranschläge. Politik, Justiz und Polizei sind von Korruption geprägt. Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler werden immer öfter von bewaffneten Gruppen angegriffen, entführt, bedroht oder getötet. Viele Schulen bleiben deshalb geschlossen, sodass für Hunderttausende Kinder und Jugendliche kein Unterricht stattfindet.

Haushaltsauflösungen kommen infrage

Gerade den Familien, die ihr Dach über dem Kopf verloren haben, möchte Kesanga Dieudonne helfen. Deshalb hat er bei Haushaltsauflösungen in der Region schon einige von den Sachen abgeholt, von denen er glaubt, dass sie dringend benötigt werden. „Eigentlich brauchen die Leute dort alles, womit man eine Wohnung ausstatten kann“, sagt er. Die Sachen aus seinem Keller reichen da bei Weitem nicht aus. Deshalb möchte er einen Aufruf starten, damit ihm Menschen ihm Möbel, Teppiche, Bettwäsche, Töpfe und ähnliches bringen können. „Ich hole es auch bei den Leuten ab“, bietet er an.

Transport mit dem Container

Nach Kamerun möchte er die Sachen mit einem Schiffscontainer bringen. „Ich habe den Kontakt zu jemandem in Bad Saulgau, der mir Platz im Container zur Verfügung stellen würde“, sagt er. Zwei Monate wäre der Container dann unterwegs. Zeitlich will Kesanga Dieudonne die Aktion so abstimmen, dass er selbst vor Ort ist, wenn der Container im Kamerun ankommt. „Ich muss die Sachen selbst verteilen, sonst gehen sie verloren, weil die nächstbesten Leute in Kamerun sie für sich behalten.“

Reise steht kurz bevor

Seine nächste Reise in die Heimat steht kurz bevor. Am 8. Dezember fliegt Kesanga Dieudonne für mehrere Wochen nach Kamerun. Dort will er nicht nur seine Familie besuchen und mit ihr Weihnachten feiern, sondern auch ein Netzwerk knüpfen, dass ihm bei seiner Hilfsaktion unterstützt.

Helfer gesucht

Auch in Deutschland würde er sich über Helfer freuen, deren Herz für dieselbe Sache schlägt. „Je mehr Menschen helfen wollen, desto besser“, findet er. Auch Geldspenden seien bei ihm gut aufgehoben, betont der 32-Jährige. „Damit können wir vor Ort kaufen, was die Menschen brauchen“, sagt er. Eine Spendenquittung könne er aber nicht ausstellen. „Wenn der Helferkreis wächst, könnten wir einen Verein gründen“, überlegt er mit Blick auf die Zukunft.

Für weitere Informationen ist Kesanga Dieudonne per Mail an asong[email protected] oder bei Whatsapp 015211355225 erreichbar.