Um den Arbeitsaufwand für die Planung und Abrechnung des Betreuungsangebots der Gräfin-Monika-Grundschule in Scheer für das Schulsekretariat und die Stadtverwaltung zu reduzieren, müssen Eltern künftig mindestens ein halbes Jahr im Voraus festlegen, welches Betreuungsangebot sie für ihr Kind wünschen. Das hat der Gemeinderat Scheer in jüngster Sitzung beschlossen. Außerdem wird die Bestellung und Bezahlungsabwicklung des Mittagessens über den Dienstleister Kitafino eingeführt.

Sekretariat könnte auf Listen verzichten

Die aktuelle Handhabung bedeutet für die Eltern höchstmögliche Flexibilität. „Sie können täglich entscheiden, ob und wie lang ihr Kind im Anschluss an den Unterricht in der Schule bleibt“, sagte Bürgermeister Lothar Fischer. Was für die Eltern praktisch ist, bedeutet für das Sekretariat der Schule und die Verwaltung maximalen Aufwand. Würden sich die Eltern im Vorfeld auf ein Modell festlegen, wüssten die Betreuungskräfte stets, auf wie viele Kinder sie sich einstellen müssen und die Personaleinteilung wäre einfacher. Außerdem müsste das Sekretariat keine Listen führen und die Stadtkasse könnte einfach feste Monatsbeiträge einziehen.

August soll beitragsfrei werden

Fischer betonte, dass die Eltern weiterhin die Möglichkeit haben, die für sie besten Betreuungszeiten innerhalb der Schulwoche auszuwählen. Tatsächlich werden in der Sitzungsvorlage alle erdenklichen Kombinationen von Tagen mit kurzer Betreuung bis 14 Uhr und langer bis 15.30 Uhr für alle Klassen durchexerziert. Der Elternbeirat ist mit diesem Vorgehen einverstanden. Zu Jahresbeginn und zur Jahresmitte sollen die Eltern sich festlegen. Die Gemeinderäte stimmten diesem Vorschlag der Verwaltung zu, der auch beinhaltet, dass analog zu der Betreuung im Kindergarten aufgrund der Schulferien der Monat August beitragsfrei gestellt und aus den übrigen Zeiten eine Mischkalkulation erstellt wird.

Essen über Dienstleister buchen

Außerdem wird die Essensbestellung und -abrechnung auf den Service des Dienstleisters Kitafino umgestellt, um die Verwaltung zu entlasten. Die Eltern suchen das Essen für ihre Kinder über eine App aus und können dort auch bezahlen. Anstelle des bisher abgerechneten Verwaltungsaufwands von 90 Cent pro Essen, wird die Gebühr bei Kitafino auf 25 Cent sinken.