Ein Stück die „Rote Steige“ in Scheer hinauf liegt ein kleines Paradies. Gegenüber der Hofstelle ihrer Familie hat Anna Pröbstle ein Bio–Schnittblumenfeld angelegt. Hier blüht es gerade in zartem Lila, kräftigem Gelb, knalligen Pink. Und in allen anderen Farben auch.

Ich bin total vernarrt in Blumen. Anna Pröbstle

Die rund 100 verschiedenen Sorten dürfen freitags und samstags unter Anleitung gepflückt werden oder werden zu Sträußen, Kränzen, Hochzeitsdekorationen und anderen Kunstwerken verarbeitet. „Ich bin total vernarrt in Blumen“, sagt Anna Pröbstle.

Deshalb gibt sie ihr Wissen auch gern in Workshops weiter. Unter dem Namen „Feld Frucht Tafel“ ist ihr Hobby so auch zum Teil des Familienunternehmens geworden.

Umsetzung des Projekts seit drei Jahren

Vor drei Jahren hat Anna Pröbstle damit begonnen, ihr Herzensprojekt zu verwirklichen. Alle Stauden auf dem Feld hat sie selbst gepflanzt, die Blumenzwiebeln vermehrt und einjährige Pflanzen aus Samen gezogen.

In der bunten, duftenden und von Bienen und anderen Insekten umschwirrten Blumenpracht steckt jede Menge Arbeit. Beim Fräsen, Unkraut jäten und dem Freimähen der Wege zwischen den Blumenbeeten bekommt Anna Pröbstle Unterstützung von ihrem Partner Achim Eberle.

„Für mich ist die Arbeit auf dem Feld ein guter Ausgleich für zur Arbeit als Elektroingenieur“, sagt er. „Es ist einfach toll zu sehen, wie alles wächst und blüht.“

Auf dem Blumenfeld gegenüber der Hofstelle der Familie Pröbstle gibt es viele Sorten zu bewundern. (Foto: Jennifer Kuhlmann )

Frauen sind die Hauptzielgruppe

Damit gehört er zu den wenigen Männern, die sich — zumindest öffentlich — für Blumen interessieren. „99 Prozent der Workshopteilnehmer und Käufer von Sträußen und Kränzen sind tatsächlich Frauen“, sagt Anna Pröbstle lachend.

Empfohlene Artikel Kinderhaus Sonnenschein Scheer gehen die Krippenplätze aus q Scheer

„Bei denen erreichen wir aber ganz unterschiedliches Publikum und jedes Alter.“ Oft komme es vor, dass sich Mütter und Töchter, Schwestern oder Freundinnen gemeinsam zu einem Kurs anmelden. Aber auch Einzelpersonen würden sich in der Gruppe schnell zurechtfinden — schließlich eine alle die Begeisterung für die Blumen.

Ausgefallene Idee für den Junggesellinnenabschied

Ein Großteil der Workshops werde aber gleich von festen Gruppen als Geburtstagsgeschenk, Firmenevent oder gemeinsame Aktion für Freundinnen angefragt. „Auch für Junggesellinnenabschiede ist das Format interessant“, sagt Achim Eberle. „Am Ende gibt es dann ein Fotoshooting mit den Blumenkränzen im Haar, dann wird der Tag unvergesslich.“

Bei ihren Workshops zeigt Anna Pröbste den Teilnehmerinnen, wie Sträuße und Kränze gebunden werden. (Foto: Ines Janas )

Für die Trockenblumensaison vorarbeiten

Wie alle Produkte vom Pröbstle–Hof sind auch die Schittblumen Bio und entsprechen den Kriterien des Bioland–Zertifikats. Pestizide sind tabu und die Blumen werden je nach Saison verarbeitet. „Das bedeutet auch, dass es im Winter keine frischen Blumen gibt“, verdeutlicht Anna Pröbstle.

Das ist nochmal eine Kunst für sich, denn viele Blumen werden dann bröselig und brüchig. Anna Pröbstle

Ein ordentlicher Teil der Blumen werde deshalb schon jetzt geerntet und getrocknet, um in den kalten Monaten mit Trockenblumen arbeiten zu können. „Das ist nochmal eine Kunst für sich, denn viele Blumen werden dann bröselig und brüchig.“

Aus Idee entsteht eine Bewegung

Mit dem Gedanken, Blumen regional, saisonal und nachhaltig anzubauen, ist Anna Pröbstle nicht allein. Sie hat sich der 2019 gegründeten Slowflower–Bewegung angeschlossen, der natürliche Kreisläufe, der Rhythmus der Natur und eine schonende Nutzung des Bodens wichtiger sind als ökonomische Ziele.

Viele der Gärtner, Landwirte und Floristen schaffen es aber trotzdem, sich auf dem regionalen Markt zu behaupten. Weil vielen Konsumenten dieselben Werte wichtig sind (siehe unten).

Was die Teilnehmer lockt

Im Fall der „Feld Frucht Tafel“ erfahren viele Interessierte erst während der Workshops, wie nachhaltig die Blumen aus Scheer wirklich sind. „Die Teilnehmer lockt zunächst ihre Freude an Blumen und an Kreativität“, sagt Anna Pröbstle. „Aber so kommen auch Menschen mit unserem Konzept in Kontakt, die wir über den Hofladen nie erreichen würden.“

Wann das Blumenbuffet öffnet

Noch bis Mitte Oktober können Interessierte freitagnachmittags von 15 bis 17 Uhr und samstagsmorgens von 10 bis 12 Uhr ihre Blumen selbst am „Blumenbuffet“ aussuchen, pflücken und mit nach Hause nehmen. „Im Gegensatz zu den üblichen Blumenfeldern zum Selbstpflücken kommt es bei vielen meiner Blumensorten darauf an, wo sie abgeschnitten werden“, sagt Anna Pröbstle.

Deshalb könne sie Kunden nicht allein aufs Feld lassen, sondern sei selbst als Aufsicht und Anleiterin anwesend. „Tipps zum Sträußebinden gibt es aber nur die in den Workshops“, warnt sie vor.

Dahlien wachsen auf dem Feld in vielen verschiedenen Farben. (Foto: Jennifer Kuhlmann )

Kostproben im Hofladen

Kostproben vom Feld gibt es auch im Hofladen am Hindenburgplatz in Scheer. Dort können Kunden aus einem Eimer auswählen und auch einzelne Blumen kaufen.

Sträuße können online bestellt werden, müssen aber persönlich abgeholt werden. „Das Versenden per Post haben wir ausprobiert, passt aber nicht wirklich zu unserem regionalen Konzept“, sagt Pröbstle. „Und gerade bei den Trockenblumen geht einfach zu viel kaputt.“

Mit den Jahren soll sich auch das Blumenfeld weiterentwickeln. Der erste Baum wurde gepflanzt, weitere sollen folgen, ebenso Hecken.Gräser und Kräuter gibt es bereits, außerdem können zwischen den Blumen gerade Salate, Kohlrabi und Tomaten geerntet werden.

Anna Pröbstle ist nach eigenen Worten "ganz vernarrt" in Blumen. (Foto: Ines Janas )

Mehr Infos über die Slowflower–Bewegung

Wer mehr über die Slowflower–Bewegung erfahren möchte, kann sich auf der Internetseite www.slowflower–bewegung.de informieren. Dort sind auch die Mitglieder verlinkt, zu denen in der Region neben Anna Pröbstle auch die Hofgemeinschaft Heggelbach in Herdwangen–Schönach, Blumentöne in Hohenfels oder der Blumengarten von Andrea Köttner in Obermarchtal gehören.

Beitrag aus Scheer für ein Buch

20 Pioniere der Bewegung haben außerdem Beiträge zu ihrer Motivation und ihrer Arbeit mit Blumen für das Buch „Slowflower–Bewegung.

Nachhaltiger Blumenanbau — Gesichter und Geschichten“ verfasst, das im vergangenen Jahr im Haupt–Verlag erschienen ist, 39,90 Euro kostet, und beim Deutschen Gartenbuchpreis 2023 den zweiten Platz in der Kategorie „Bester Bildband“ erhalten hat.

Anna Pröbstle hat für das Buch nicht nur ihr persönliches Blumenanbau–Konzept beschrieben, sondern die Philosophie ihrer Familie, die in Scheer schon seit 1987 nach Bioland zertifizierte nachhaltige Landwirtschaft betreibt.

Wer sich für die Angebote der „Feld Frucht Tafel“ interessiert, wird fündig auf www.feldfruchttafel.de