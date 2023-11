Die Halle wird zum Campingplatz

Die Laiendarsteller der Kunst- und Kulturbühne Scheer befinden sich mitten in den Proben für das diesjährige Theaterstück „Maskenball am Campingplatz“ einer Komödie in drei Akten von Beate Irmisch.

In diesem Stück treffen sich die Familien Bagger (Doris Voggel und Franz Lehr), Strössel (Margit Erschig und Achim Haga) und Pellmann (Elke Massion und Andreas Heim) jedes Jahr mit ihren Wohnwagen auf dem Campingplatz. Eines Tages nimmt ihnen ein weiterer Ankömmling den Blick auf den See. Doch damit nicht genug will der neue Pächter des Campingplatzes einen Teil des Sees als textilfreie Zone ausweisen. Platzwart Sepp (Sven Schairer) versucht dies den „Dauercampern“ beizubringen. Den Neuankömmlingen Jo (Klaus König) mit Lori (Yanina Ströbele) und Chrissi (Leonie Weitzmann) ist dies egal. Polizistin Rita (Margret Spieß) muss irgendwann als Hüterin des Gesetzes eingreifen.

Gefordert sind in diesem Jahr die Dekorateure der Kunst- und Kulturbühne, denn sie müssen die Stadthalle Scheer in einen Campingplatz verwandeln. Verwechslungen, Verwicklungen und delikate Szenen versprechen einen kurzweiligen Theaterabend. Außer den altbewährten Schauspielern wirken in diesem Jahr auch wieder neue Darsteller mit, welche zum ersten Mal auf der Bühne stehen.

Die Aufführungen sind Samstag, 18. November, Freitag, 24. November, und Samstag 25. November, jeweils um 19.30 Uhr in der Stadthalle Scheer. Der Kartenvorverkauf über die Homepage der Kunst- und Kulturbühne www.kukubue.de hat bereits begonnen. Es gibt aber auch Karten an der Abendkasse.