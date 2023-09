Ein spannendes musikalisches Projekt ist am Wochenende in Scheer zu Ende gegangen. Bei ihrem dritten Konzert im Faust–Tonstudio haben die die sechs Mitglieder des Spielwiesen Orkestras vorgeführt, was dabei herauskommt, wenn sich Musiker ganz unterschiedlicher Stilrichtungen aufeinander einlassen und sich wochenweise zum Improvisieren und Komponieren zurückziehen. Sie selbst beschreiben es als eine Mischung aus „retrofuturistischen Sphären, avantgardistischer Folklore und unendlichen Krautrock–Eskapaden“ und finden — wie auch das Publikum: Das Experiment ist gelungen.

Gefördert durch „Perspektiven Pop“

Bevor Hans Joachim Irmler und Monika Nuber mit der Idee für das Projekt an sie herantraten kannten sich die Musiker untereinander nur zum Teil. Trotzdem ließen sie sich dafür begeistern. Dank Fördermitteln aus dem Programm „Perspektiven Pop“ des Landes Baden–Württemberg konnten sich die beiden mit der Vokalkünstlerin Dorle Ferber, der Bratschistin Evi Kegelmaier, dem Schlagzeuger Domi Chansorn und Toningenieur Thilo Kuhn die Zeit nehmen, ihre verschiedenen musikalischen Hintergründe zu einem neuen gemeinsamen Sound zusammenwachsen zu lassen.

Nach anstrengenden Stücken wird es versöhnlich

„Natürlich ist der Klang für manchen Zuhörer erst einmal ungewöhnlich und stellenweise auch anstrengend“, gibt Monika Nuber zu. Gerade bei den improvisierten Stücken müsse man sich auf die Interaktion der Musiker und ihrer Instrumente konzentrieren und einlassen können. „Deshalb haben wir den Ablauf so geplant, dass zur Versöhnung dann ein von uns bearbeitetes bayrischen Volkslied folgt und die Atmosphäre wieder auflockert.“

Impulse aus dem Zuhörerraum

Beim Publikum kommt nicht nur diese Abwechslung gut an, sondern auch, dass die Musiker Impulse aus dem Zuhörerraum aufgreifen. Wie bei dem Kleinkind, das mehrmals ein freudiges „Lala“ heraus posaunt. An diesem Samstag sind nicht ganz so viele Gäste gekommen wie bei den vergangenen zwei Konzerten — was an verschiedenen Konkurrenzveranstaltungen und dem Ferienende gelegen haben kann.

Das Vertrauen wächst

„Es bringt wahnsinnig viel, sich in derselben Konstellation öfters zu treffen und an der Richtung weiterzuarbeiten, mit der man begonnen hat“, findet Hans Joachim Irmler. Die Kennenlernphase sei vorbei, das Zusammenspiel werde besser und das Vertrauensverhältnis wachse. So habe es sich dann auch ergeben, dass der ursprünglich als Toningenieur dazugeholte Thilo Kuhn als Musiker mit seinem von Licht gesteuertem Modular Synthesizer mit einstieg. Schließlich überredeten ihn die anderen, für den optimalen Volksmusik– und Folkloresound seine Bassklarinette hervorzuholen. „Thilo hat dann der Ehrgeiz gepackt und er hat zwei Nächte lang nur geübt“, sagt Monika Nuber.

Dass am Ende ein Zusammenspiel steht, bei dem jeder der Musiker trotzdem seinen persönlichen Klang behält, ist laut Nuber dem geschuldet, dass alle höchst professionell arbeitet und sich niemand in den Vordergrund drängt. Manchmal entfaltet Dorle Ferber etwa ihr ganzes gewaltiges Stimmvolumen, manchmal hält sie nur ein raschelndes Papier ans Mikrofon. Domi Chansorn und Evi Kegelmaier spielen nicht nur verschiedene Instrumente, sondern singen auch. Wenn letztere dann mittendrin darum bittet, noch einmal von vorn zu beginnen, weil sie den Rhythmus verloren hat, wird den Zuhörern noch einmal richtig bewusst: Das ist alles live und wird es in dieser Form nur einmal zu hören geben.

Die Musiker wollen weitermachen

„Wir suchen jetzt nach Möglichkeiten, gemeinsam weiterzumachen, so gut hat es uns gefallen“, sagt Irmler am Ende des Konzerts. Als nächstes steht allerdings erst einmal ein Projekt mit mehr Lokalbezug an — involviert werden Grundschüler und die Stadtkapelle aus Scheer sein.