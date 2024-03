Um das unter Denkmalschutz stehende Gebäude vor dem Einfluss der Witterung zu schützen und seine Ansicht von der Ortsmitte her kommend zu verbessern, soll die Fassade des Fruchtkastens auf dem Götzareal in Scheer auf dieser Seite saniert werden. Die Architektin Angelika Hasenmaile stellte in der Gemeinderatssitzung am Montag einen Restaurationsplan vor, der Maßnahmen für rund 200.000 Euro beinhaltet, die aus Sicht des Denkmalschutzes wünschenswert sind. Hinzu kämen noch die Kosten für ein Gerüst und das Anlegen eines Erdwalls über der Abbruchstelle der Gewölbemauer.

Kein Dauerzustand

In der Fassade des ortsbildprägenden Fruchtkastens klafft seit dem Abriss des benachbarten ehemaligen Brauereigebäudes eine Wunde. So nennt Architektin Angelika Hasenmaile die Abbruchkante, die nicht verputzt worden ist. Steinmaterial ist ausgebrochen, Ziegel verwittern, Fensterrahmen bröckeln. „Wenn das so gelassen wird, wird die Fassade immer poröser“, sagt die Architektin.

Restauratoren stellen Plan auf

Sie ist von der Stadtverwaltung damit beauftragt worden, die passenden Handlungsanweisungen zusammenzustellen. „Ich habe bereits die Sanierung der Burg Bartelstein nebenan begleitet, so ist der Kontakt entstanden“, erklärt sie. Im Auftrag der Stadt hat sie das Büro Brodbeck-Holzinger Restauratoren aus Tübingen um eine Befundkontrolle und einen Maßnahmenkatalog zur denkmalschutzgerechten Sanierung der Fassade gebeten. Das Restauratoren-Ehepaar wird vom Landesamt für Denkmalschutz als Berater empfohlen, auf ihre Expertise könne man sich verlassen.

So teuer kann es werden

Kartiert wurden die verschiedenen Materialien der Fassade und ihr Zustand: Ziegel, Holz, Beton, Metall. Aufgelistet werden Maßnahmen zur Wiederherstellung und Erhalt sowie die dafür notwendigen Stundenzahlen. 194.000 Euro werden dafür veranschlagt. Die Türen mit Holzläden sollen zu Fenstern zurückgebaut werden, das oberste gleich ganz zugemauert werden. Wenn der Hand bis zur Höhe der Decke des Gewölbekeller angeschüttet wird, soll nur noch das Tor auf der linken Seite frei bleiben, das aktuell unter dem grünen Schutz verborgen ist. Wie teuer das werden kann, steht noch nicht fest.

Förderungen können abgerufen werden

Laut Angelika Hasenmaile hat Steinmetzmeister Christoph Stauß seine Unterstützung für die Sanierung von Mauerwerk zugesagt. In Absprache mit dem Denkmalamt müsse überprüft werden, ob alle vorgeschlagenen Maßnahmen zwingend notwendig sind. Nun will sich die Stadt aber zunächst einmal von dort die Erlaubnis zur Fassadensanierung holen. „Die brauchen wir, um die Arbeiten überhaupt ausschreiben zu können“, sagt Hauptamtsleiter Severin Schwarz. Die Details der Ausschreibung sollen dann noch besprochen werden. Rund 100.000 Euro der Kosten können voraussichtlich über Fördermittel finanziert werden.