Die Bürger von Scheer und Heudorf haben ihrem amtierenden Bürgermeister Lothar Fischer das Vertrauen ausgesprochen. Bei der Bürgermeisterwahl am Sonntag stimmten 87,59 Prozent (621 Menschen) für den Amtsinhaber, der keinen Gegenkandidaten hatte. 1991 Bürger waren zur Wahl aufgerufen, 738 (37,07 Prozent) machten von ihrem Stimmrecht Gebrauch. Fischer selbst kam nicht zur Verkündung des Wahlergebnisses.

Auf telefonische Nachfrage am Abend freute sich Fischer "über ein sehr gutes Ergebnis" - insbesondere werte er die Wahlbeteiligung als "beachtlich", das nehme er "als große Wertschätzung wahr".

Chemotherapie kostet Kraft

In den kommenden Wochen werde er in eine Reha-Klinik nach Aulendorf gehen, die Chemotherapie sei abgeschlossen. "Allerdings hat mich das alles doch viel Kraft gekostet", sagt er. Wann er wieder ins Rathaus zurückkehren könne, sei noch nicht abzusehen, dennoch blicke er optimistisch in die Zukunft.

Die Wahlhelfer und Hauptamtsleiter Severin Schwarz (sitzend, rechts) und Liane Hildebrandt (rechts) schauen auf die Wahlergebnisse. (Foto: Patrick Laabs )

Die Vorgeschichte zur Wahl war ungewöhnlich, da Fischer im vergangenen November bekanntgeben musste, an einem Tumor erkrankt zu sein. Im Oktober hatte er bereits verkündet, für seine Wiederwahl nach acht Jahren Amtszeit zur Verfügung zu stehen. Nach einem ersten Schrecken hatte er damals gegenüber unserer Redaktion geäußert, dass die Heilungsperspektiven gut seien.

Voller Fokus auf der Genesung

Seit November befindet er sich entsprechend in Therapie: „Ich bin krank, aber die Heilungsprognosen sind sehr gut. Ich habe Vertrauen in die Onkologie des Sigmaringer Krankenhauses. Ich fühle mich dort sehr gut aufgehoben“, sagte er damals.

Niemand will Makel auf sich nehmen

Einen Wahlkampf hatte Lothar Fischer nicht geführt, sondern sich ganz auf seine Genesung fokussiert. Spannend war an der Scheermer Wahl folglich nur, ob sich ein Kontrahent um den Posten finden würde - dieser Bewerber hätte dann aber mit dem Makel in den Wahlkampf hätte gehen müssen, gegen einen kranken Amtsinhaber anzutreten.

Ein solcher Widersacher ließ sich - wenig überraschend - nicht finden. Als die Bewerbungsfrist am 22. Januar endete, stand fest: Lothar Fischer ist und bleibt der einzige Kandidat.

Vertreten wird Lothar Fischer seit Monaten von seiner Stellvertreterin Liane Hildebrandt, die eigentlich in einem Supermarkt arbeitet. Die Heudorferin hatte bei der vergangenen Kommunalwahl die meisten Stimmen von Bürgern bekommen. Sie verlas am Abend im Rathaus auch das Ergebnis vor rund 20 interessierten Bürgern: "Ich freue mich von Herzen für Lothar Fischer", sagte sie.

Stadtkern bleibt wichtige Aufgabe

Als wichtige Themen für die Stadt Scheer, an denen er in seiner zweiten Amtszeit arbeiten wolle, hatte Fischer bereits im vergangenen Herbst die Erschließung von Baugebieten, die Quartiersentwicklung im Stadtkern und die Stadthalle genannt.