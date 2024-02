Drei Menschen müssen nach Brand eines Elektroheizofens ins Krankenhaus

Ein brennender Elektroheizofen hatte am Sonntag zur Folge, dass drei Personen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert werden mussten.

Am Sonntagmorgen hatte laut Polizeibericht der Heizofen in der Wohnung einer Seniorin in Scheer-Heudorf vermutlich aufgrund eines technischen Defekts Feuer gefangen. Die Bewohnerin löschte den Brand selbständig, wobei jedoch das gesamte Erdgeschoss verrußt wurde.

Als am Nachmittag zwei Bekannte zu Besuch kamen und versuchten, den Wohnbereich zu reinigen, verschlechterte sich deren Gesundheitszustand durch das Einatmen des Rußes. Alle drei wurden daraufhin durch einen Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Während die beiden Bekannten dieses noch am selben Tag verlassen konnten, musste die Seniorin noch überwacht werden.

Beim Brand selbst dürfte lediglich geringer Sachschaden entstanden sein, nach Einschätzung der Feuerwehr ist aufgrund der Rußbildung jedoch eine professionelle Reinigung der Wohnung erforderlich.