Mit Mut zur Lücke - so muss man es wohl nennen, wie in Scheer der Haushaltsplan für das Jahr 2024 aufgestellt worden ist. Wenn der Bürgermeister und der Kämmerer krankheitsbedingt über Monate ausfallen und in der kleinen Verwaltung nur noch Hauptamtsleiter Severin gemeinsam mit den ehrenamtlichen Bürgermeister-Stellvertretern und den restlichen Mitarbeitern den Laden zusammenhält, ist wohl ein gewisser Pragmatismus gefragt.

Auf Landratsamt verlassen

Roland Milani hat den Haushaltsplan nach eigenen Aussagen in zehn Tagen erstellt, schließlich sei er nur einen Tag in der Woche für Scheer beauftragt worden. Ein Kämmerer in Vollzeit könne sich da deutlich mehr Zeit nehmen. Deshalb und weil Milani der Einfachheit halber gewisse Darstellungsformen aus vorhergegangenen Vorberichten übernommen hat, ist es zu Flüchtigkeitsfehlern gekommen. Sollten sich diese doch als größer entpuppen, müssten sie - da hat Liane Hildebrandt mit ihrem lösungsorientierten Ansatz vermutlich Recht - im Landratsamt auffallen.

Vorsatz für den nächsten Haushalt

Für das kommende Jahr sollte Kämmerer Tobias Braig aber dann den Anspruch haben, sich besser im Zahlenwerk des Haushalts auszukennen als die ehrenamtlichen Gemeinderäte. In der Vergangenheit hatte das bereits mehrmals die stellvertretende Kämmerin Theresa Merk übernommen, die mittlerweile in Meßkirch arbeitet. Sonst muss vielleicht darüber nachgedacht werden, sich dauerhaft Unterstützung innerhalb des Gemeindeverwaltungsverbands zu suchen.