Auf der Suche nach dem wirklich Wirklichen

Auf ein ganz besonderes Konzert können sich die Besucher und Besucherinnen des Faust-Studios freuen. Die aufstrebende Berliner Musikerin Rosa Anschütz hat ihr neues Album in Scheer eingespielt und präsentiert ihre Arbeit nun am Samstag, 4. November, am Ort der Entstehung in einem intimen Studio-Setting. Ebenfalls von Jan Wagner wurde auch das erste Solo-Album des Schweizer Keyboarders und Pianisten Mario Scarton produziert, der den Abend eröffnen wird. Los geht es um 20 Uhr, der Eintritt kostet 18 Euro an der Abendkasse.

Die vergangenen Jahre waren für Rosa Anschütz laut Pressemitteilung geprägt von einem durchgehenden Schaffensprozess zwischen ihrer Heimat Berlin und der österreichischen Hauptstadt Wien, wo sie ab 2017 angewandte Kunst studierte. 2019 erschien ihre Debüt-Ep „Rigid“ deren Titeltrack in Remixform von Techno-DJ Kobosil einen realen Underground-Hit landete. Die neu gewonnene Aufmerksamkeit nutzte Anschütz, die seit jeher mit Faust-Studio-Urgestein Jan Wagner komponiert und produziert, in der Folge für einen kompromisslos kreativen Weg: Ihr dunkeldüsteres Debüt „Votive“ trägt Anleihen in Richtung Postpunk und Triphop, der energetische „Der goldene Strom“ zitierte sogar die Neue Deutsche Welle an. Und nun folgt ihr drittes Album „Interior“, das über das Klangbad-Label erscheint.

Wer „Interior“ hört, der taucht zwischen den Zeiten. Zwischen Vergangenheit und Zukunft. Zwischen dunkler Elektronik und melancholischem Neo Folk. Aber auch zwischen Barock und beinahe sakralen Sequenzen. Die Multimedia-Künstlerin Anschütz zeichnet offene Zitat-Kreise durch die Musikgeschichte, die sich von Zeit zu Zeit ineinander verschlingen und dann auch wieder zerfallen. Doch in ebendiesen fast zärtlichen Momenten der Überschneidung bricht das Licht anders und leuchtet in warmem Pioniergeist. Ihr drittes Album ist laut eigener Aussage Anschütz’ introspektivstes und verletzlichstes Werk und doch oder gerade deshalb wohl auch ihre durchschlagendste Arbeit, weil man als Zuhörer oder Zuhörerin förmlich spürt, wie sich die Künstlerin gemeinsam mit ihrem langjährigen Produzenten Jan Wagner auf die Suche nach dem wirklich Wirklichen machte. Und bei einer solchen Suche entscheiden die Nuancen. Etwa wie die teils isolierte Stimme ins unbeschränkte Zentrum der Aufmerksamkeit rückt.

Dazu meint Rosa Anschütz: „Wir wollten der Stimme mehr Raum geben als jemals zuvor.“ „Interior“ ist schlussendlich so dicht und atmosphärisch, dass es Bilder beschwört. Ein Soundtrack, der keinen Film braucht, weil er selbst Film ist. „Wir haben das Album im Faust-Studio aufgenommen, ganz bewusst, weil wir wollten, dass diese Leere und auch die Musik und die Stimmen aus den Räumen vom Studio kommen. Deswegen sind wir zweimal im April nach Scheer gefahren. Das Ziel war, dass wir möglichst viele Stimmen von Rosa verwenden und auch den Vibe aus dem Studio catchen und deshalb wollten wir unbedingt, dass es hier ein kleines und intimes Studiokonzert gibt“, erklärt Jan Wagner.

Als Konzertbesucher hat man dabei die einzigartige Möglichkeit, das neue Album exklusiv und Monate vor dem öffentlichen Release und an seinem Entstehungsort zu hören.