Scheer wählt am 18. Februar nächstes Jahr einen neuen Bürgermeister. Amtsinhaber Lothar Fischer hat am Montagabend im Gemeinderat verkündet, dass er sich für eine zweite Amtszeit zur Wahl stellen wird.

Amtsinhaber Fischer tritt wieder an

Der 55-jährige Fischer wurde am 2. Mai 2016 als Bürgermeister von Scheer eingesetzt. Seine erste Amtszeit läuft am 1. Mai 2024 ab. Fischer ist Maschinenbauingenieur und war zwölf Jahre beim Landratsamt Ravensburg für den Brand- und Katastrophenschutz zuständig. „Es ist erschreckend, wie schnell acht Jahre rum gehen“, sagt Fischer im Gespräch mit der Schwäbischen Zeitung.

„Wenn Sie Bürgermeister sind, können Sie es nicht jedem Recht machen. Man eckt an“, sagt er. Trotzdem überwiegen für ihn die positiven Seiten an seinem Amt: „Was man bewegen und erreichen kann, überwiegt für mich sehr deutlich.“

Diese Projekte müssen umgesetzt werden

„Für mich gibt es noch einige Dinge auf der Agenda, die ausstehen“, so Fischer. Vieles habe er mit Verwaltung und Gemeinderat gemeinsam verwirklichen können, aber nicht alles. Ein großes Thema sei Paragraph 13b. „Das ist ein großes Thema. Wir haben drei Bebauungspläne, bei denen wir dieses Jahr das Baurecht wohl noch erlangen“, sagt Fischer.

Eine Halle steht nach wie vor für mich oder meinen Nachfolger an. Lothar Fischer

Dringend sei das Erschließen eines Baugebiets in Heudorf, ebenso müssten in Scheer Bauplätze geschaffen werden. Im Stadtkern ist eine kleine Quartiersentwicklung geplant, die zusätzlichen Wohnraum schaffen soll. Die Neue Mitte in Scheer wurde gestoppt, aber „eine Halle steht nach wie vor für mich oder meinen Nachfolger an“, sagt Fischer.

Zu Beginn seiner Amtszeit war in Scheer die Sanierung oder der Bau einer Mehrzweckhalle ein wichtiges Thema. Obwohl die Stadt bereits 6,5 Millionen Euro Zuschüsse generiert hatte, musste das Projekt „schweren Herzens gestoppt werden“, so Fischer. Grund waren explodierende Kosten.

Gewählt wird am 18. Februar

Am Sonntag, 18. Februar 2024, soll der neue Bürgermeister gewählt werden. Eine mögliche Stichwahl könnte am 10. März, also drei Wochen später, stattfinden. Bei der Suche nach einem geeigneten Wahlsonntag mussten Verwaltung und Gemeinderat Fasnet und die Osterfeiertage Ende März berücksichtigen.

Vom 9. Dezember bis 22. Januar können sich Menschen um das Bürgermeisteramt bewerben. Am Donnerstag, 25. Januar, tagt der Gemeindewahlausschuss um 18 Uhr. Die Verwaltung hatte den zweiten Februar als möglichen Termin für eine öffentliche Bewerbervorstellung vorgeschlagen.

Der Termin steht aber noch nicht fest. „Der Termin ist abhängig von der Anzahl der Bewerber und wir müssen die Fasnet mit berücksichtigen“, sagt Lothar Fischer.