Albverein Scheer schlendert durch Riedlingen

Der Schwäbische Albverein, Ortsgruppe Scheer, unternimmt am Sonntag, 19. November, eine Stadtführung durch Riedlingen. Treffpunkt ist in Scheer am Hofgarten-Center um 13.30 Uhr zur Abfahrt nach Riedlingen zum Parkplatz an der Stadthalle.

Die Kernstadt Riedlingens mit seinem mit ureigenen historischen sowie kulturellen Schätzen einen Besuch wert. Schon die Kelten und Römer schätzten die Lage auf einem kleinen Hügel links der Donau. Die Stadtführung dauert rund zwei Stunden. Eine Einkehr ist vorgesehen. Die Wanderführung hat Erich Fischer. Weitere Infos unter Telefon 07576/961793.