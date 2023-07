10.000 Euro für das Hospiz Johannes

Anfang Juli hat das Unternehmen Karl Späh zum ersten Mal einen Firmenlauf für den guten Zweck veranstaltet. Bereits vor Anmeldeschluss waren die auf 1000 erhöhten Startplätze restlos ausgebucht, wie das Unternehmen mitteilt. Die Hälfte der Anmeldegebühr jedes Läufers und jeder Läuferin habe Späh für die Unterstützung einer sozialen Einrichtung gesammelt, ganz nach dem Motto „Laufen für den guten Zweck“. So kamen insgesamt 10.000 Euro zusammen. Die Spende geht an das Hospiz Johannes in Sigmaringen, das der St. Elisabeth Stiftung angehört.

„Im Namen aller unserer Gäste mit Angehörigen und des gesamten Team Hospiz Johannes bedanke ich mich aufrichtig. Der Auftrag des Hospiz Johannes ist es, Menschen auf der letzten Wegstrecke palliativ zu versorgen. Sie alle tragen dazu bei, dass dies im Hospiz Johannes gelingen kann“, sagte Einrichtungsleitung Hildegard Burger bei der Übergabe des Spendenschecks.