Weil sie bei der Freinacht ein außergewöhnliches Häs tragen wollten, schufen 19 Heudorfer aus einer Laune heraus den „Kuckuck“. Frech machten sich die Narren dabei den Namen zu eigen, mit dem sie außerhalb ihrer eigenen Ortschaft stets aufgezogen wurden. Auch 30 Jahre nach seiner Gründung haftet dem Heudofer Kuckuck noch etwas Wildes und Rebellisches an. Am heutigen Samstag wird das Jubiläum mit einer rauschenden Kuckucksparty in der Heudorfer Halle gefeiert.

Daher kommt die Figur

Bei einer Bittprozession nach Scheer soll einst ein Heudorfer gestolpert und im Graben gelandet sein. Eventuell war Alkohol im Spiel, ganz sicher hat er dabei das Kruzifix verloren. Panisch soll er sich der Geschichte nach umgeblickt und dann erleichtert „Guck, guck - da leit dr!“ gerufen haben, als er die Christusfigur wieder erblickte. Der Vorfall sprach sich selbstredend herum und die Heudorfer fortan als Kuckucks verspottet. Auch zu Schlägereien soll es aufgrund der als Beschimpfung wahrgenommenen Bezeichnung gekommen sein.

Freundschaft mit Hundersingen

„Wir haben dann damit Schluss gemacht“, sagt Liane Hildebrandt, die zu den Initiatoren der Narrengruppe gehörte. „Wir haben uns selbst stolz als Kuckucks präsentiert und damit den Spieß umgedreht.“ 1993 wollten viele Menschen in der Umgebung es kaum glauben, welche Gestalten ihnen da vor die Augen traten. Als wilde Gruppe seien sie überall herum gesprungen und hätten eine riesige Gaudi gehabt. „Obwohl wir kein Verein waren, haben die Hundersinger uns erlaubt, an ihrem Umzug teilzunehmen“, erinnert sie sich. Dies sei der Startpunkt einer tollen Freundschaft gewesen, die von beiden Seiten herzlich gepflegt wird. „Da nimmt man auch den Berg in Kauf, den man in Hundersingen am Rosenmontag hinaufspringen muss.“ Im Jahr darauf hatte sich die Gruppe dem Heimatverein angeschlossen.

So viele Hästräger gibt es

Seit 2014 ist der Heudorfer Kuckuck beim Motorsportclub (MSC) Heudorf heimisch, dessen Vorsitzende Liane Hildebrandt mittlerweile auch ist. „Wir haben insgesamt 152 Mitglieder, von denen eine große Schnittmenge in beiden Bereichen unterwegs ist“, sagt sie. Es werde zusammen gefeiert, Veranstaltungen organisiert und Ausflüge gemacht. Bei der Fasnet sind aktuell 112 Hästräger aktiv.

So entsteht das Häs

Wer einmal Kuckuck geworden sei, bleibe einfach dabei, so Hildebrandt. „Das liegt aber vielleicht auch daran, dass jeder Kuckuck sein Häs selbst näht und die Maske gestaltet. Das schafft Verbundenheit.“ Unzählige dreieckige Stoff-Flecken werden für das Häs erst ausgeschnitten und dann einzeln angenäht. Blasen vom Halten der Zickzackschere und Fluchen über das Hantieren mit der Nähmaschine gehören mit zum Programm. Beim Ausgestalten der Masken, die Liane Hildebrandt als Pappmaché-Rohlinge vorbereitet, würde der eine mehr, die andere weniger Talent beweisen. „Dafür ist jeder Kuckuck am Ende ein Unikat.“ Natürlich steht Liane Hildebrandt den Neulingen mit Rat und Tat zur Seite. 100 Euro müssen Neumitglieder für das Häs investieren, das dafür aber auch ihr Eigentum bleibt. Im Vergleich zu anderen Narrenverein sei das aber eine verhältnismäßig günstige Investition.

Ein besonderes Geschenk zu Jubiläum

Sich selbst hat Liane Hildebrandt im Jubiläumsjahr ein ganz besonderes Geschenk gemacht: Der bekannte Maskenschnitzer Alwin Blersch, der aus Herbertingen kommt und in Steißlingen lebt, hat nach dem Vorbild ihrer Kuckuck-Maske ein Exemplar aus Holz geschnitzt. „Das war wegen des Schnabels gar nicht so leicht“, sagt sie. Sie ist mit dem Ergebnis sehr zufrieden und freut sich schon, die Maske beim Umzug in Hundersingen einzuweihen. „Das wird ungewohnt sein“, weiß sie jetzt schon. Die Holzmaske habe ein ganz anderes Gewicht.

So wird gefeiert

Zur Kuckucksparty wird die Maske aber nicht mitgenommen. „Da feiern wir ohne“, sagt Liane Hildebrandt. Schwierigkeiten, den Arbeitsplan mit Namen zu füllen, hatte sie übrigens keine. „Wir sind eine tolle Gemeinschaft und werden die Halle am Sonntag blitzsauber wieder übergeben.“ Am Samstagnachmittag sind Kinder und Jugendliche in die Halle eingeladen, ab 19.30 Uhr dürfen alle ab 16 Jahren zum Feiern kommen. Für Musik sorgen die Blechrebellen und das Team von TK Eventservice.