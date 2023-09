Scheer begrüßt 25 neue Schulkinder

Mit einer stimmungsvoll gestalteten Einschulungsfeier wurden kürzlich an einem Samstagmorgen 25 neue Erstklässlerinnen und Erstklässler an der Gräfin-Monika-Schule Scheer bei schönstem Einschulungswetter in die Schulgemeinschaft aufgenommen. Die Kinder der Klasse zwei begrüßten die „Neuen“ mit dem Theaterstück „Neles erster Schultag“. Nach einer ersten kurzen Unterrichtsstunde bei Klassenlehrerin Pamela Keinath ließen die Familien unserer Neuzugänge die Feier bei Kaffee und Kuchen (für die Bewirtung hatten Eltern der Klasse zwei gesorgt) ausklingen und erhielten als Begrüßungsgeschenk vom Förderverein der Gräfin-Monika-Schule das erste Schul-T-Shirt. Mit viel Vorfreude auf das Auspacken der Schultüte machten sich die Kinder auf den Weg nach Hause, um am darauffolgenden Montag freudig in ihren ersten „richtigen“ Unterrichtstag zu starten.

