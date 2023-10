Schbüli-Ausflug nach Überlingen

An einem sonnigen Wochenende im Oktober reisten etwa 30 Personen der Semerenger Schbiallumba-Schlecker aus Sigmaringen nach Überlingen.

Am Samstag um 10 Uhr nahmen alle an der Altstadtführung in Überlingen teil. Der Rundgang begann am Stadtmarketing vor dem Lenk-Bodensee-Brunnen. Danach gingen wir ins Rathaus mit dem historischen Rathaussaal. Dann weiter zum Schwerttänzer-Brunnen und am Spital vorbei zur St. Jodok-Kirche, wo die Schwedenprozession dargestellt wird. Überlingen steckt voller Geschichten, die dem Betrachter an vielen Ecken der ehemaligen Freien Reichsstadt unmittelbar ins Auge fallen.

Nach der interessanten Altstadtführung war Zeit zur freien Gestaltung. Manche gingen zum samstäglichen Wochenmarkt und holten sich dort etwas zu Essen.

Um 13.30 Uhr teilte sich die Gruppe. Eine Gruppe ging mit den Kindern zum Kinderspielplatz und die andere Gruppe ging zur kleinen Weinprobe. Es wurden uns neun Weine präsentiert, wobei zwei Weinsorten alkoholfrei waren. Nach der Verkostung trafen wir uns alle um 16 Uhr wieder, um gemeinsam zum Abschluss und Abendessen im „Greth“ zu gehen. Es war ein sehr schöner Ausflug bei strahlendem Sonnenschein.